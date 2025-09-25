Sarkozy Suç Örgütü Kurmaktan Mahkum Edildi - Son Dakika
Sarkozy Suç Örgütü Kurmaktan Mahkum Edildi

25.09.2025 14:50
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya davasında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası aldı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yıllardır süren "Libya davası"nda verilen kararla yeniden gündeme geldi. Paris Mahkemesi, Sarkozy'yi "suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçundan mahkum ederek 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YOLSUZLUK VE FİNANSMAN SUÇLAMALARINDAN BERAAT

Sarkozy, "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlamalarından ise beraat etti. Savcılık, davada Sarkozy için 7 yıl hapis istemişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

2007 SEÇİMLERİNDE LİBYA'DAN FİNANSMAN İDDİASI

Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den 50 milyon avro aldığı iddiası davanın temelini oluşturdu. 2013'te açılan soruşturma kapsamında Sarkozy 2018'de gözaltına alınmış, hakkında yasa dışı finansman ve yolsuzluk suçlamaları yöneltilmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye 5 yıl hapis cezası

TANIK TAKIEDDINE'NİN ÖLÜMÜ

Davada kilit tanık konumundaki Fransız- Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti. Takieddine, daha önce Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüş, 2020'de ise ifadesini değiştirerek bu iddiayı geri çekmişti. Sarkozy'nin, tanığı ifadelerini değiştirmesi için baskı yaptığı da öne sürülüyor.

SARKOZY SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Mahkemenin kararı sonrası temyiz sürecinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

