Sayıştay'dan Dijital Denetim Hamlesi

6 Nisan 1920

1- Sayıştay, yapay zeka destekli "Dijital Mevzuat Asistanı Projesi" ile denetimlerini hızlandıracak

Dijital Mevzuat Asistanı Projesi için ara yüz geliştirilerek test ürünü elde edilirken veri tabanı oluşturma süreci devam ediyor

Sayıştay, yerli ve milli çözümlerle kurumsal dosyalara erişimin yanı sıra bunların kurumlar arası güvenli paylaşımını hedeflerken bu yıl açık kaynak kodlu dosya paylaşım sistemlerinin kurulmasını ve kullanılmasını öngörüyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türkiye, dünya elektrikli araç satışında 10 büyük pazardan biri oldu

Türkiye, elektrikli araç satışlarında nisanda dünyada 7'nci sırada yer alırken, son 1 yılda yaklaşık 124 binle en fazla elektrikli araç satılan 8'inci büyük pazar oldu

Bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive Üst Yöneticisi Ben Helmes:

"Türkiye'nin elektrikli araç pazarı etkileyici bir yükseliş yaşıyor ve Avrupa otomotiv sahnesinde önemli bir büyüme hikayesi olarak konumlanıyor"

"Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye'de elektrikli araç satışlarında güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz"

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

3- İSO 500'deki sanayi şirketlerinin AR-GE harcamaları 2024'te 60,7 milyar lira oldu

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasına göre, 2023'te 30,6 milyar lira olan AR-GE harcamaları, 2024'te yüzde 98,4 arttı

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

4- Türkiye, IFC'nin Küresel Ticaret Finansmanı Programında en büyük dördüncü ülke

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer:

"Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan önemli bir ihracat ve ithalat merkezi olarak küresel ticarette önemli bir rol oynuyor"

"Türkiye, IFC'nin Küresel Ticaret Finansmanı Programı (GTFP) açısından dördüncü en büyük ülke konumundadır. Bu da bize gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye'nin küresel ticaretteki önemli rolünü yansıtıyor"

(Eda Topcu/İstanbul)

5- Konut sitelerinde "elektrikli şarj istasyonu" tartışmalarına çözüm arayışı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Site ve apartmanlardaki elektrikli şarj istasyonları sadece ortak alan değil, belirli teknik şartlara göre oluşturulmuş özel kullanım yerleridir"

"İhlallerin önlenmesi için açık yasal yaptırımlar ve özellikle idari para cezaları tanımlanmalı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Türkiye- Polonya ticaretinde sektörel çeşitlilik öne çıkıyor

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman:

"(15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi) Bizler de iş çevreleri olarak bu hedefe uyacak, yakalayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 milyar dolardan sonra ben ilerisi için bu tempo sürdürülürse çok daha yüksek rakamların da gelişebileceğini düşünüyorum"

"Polonya ile ticaretimize baktığımızda güzelliği şurada, çeşitlilik çok fazla. O açıdan ben sağlıklı bir ticaret ilişkisi olduğunu düşünüyorum"

(Bahar Yakar-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7- Küresel LNG gemi filosunun bu yıl yüzde 13 büyümesi bekleniyor

Bu yıl küresel LNG filosuna 97 geminin katılması öngörülüyor

Yeni gemilerin teslimat süreleri 51 aya kadar uzarken, gemi fiyatları arz fazlası nedeniyle 250 milyon dolara kadar geriledi

(Fuat Kabakcı/Ankara)

8- BM'ye göre Gazze İnsani Yardım Vakfının tartışılan yardım dağıtım sistemi sürdürülebilir değil

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay:

"(ABD ve İsrail güdümündeki yardım dağıtım sistemi) Bize göre sürdürülebilir değil. Bunu hem Gazze İnsani Yardım Vakfına hem de İsrailli yetkililere açıkça belirttik ancak bu devam edecek gibi görünüyor"

"Gıda ve diğer insani yardım dağıtımları, toplulukların olduğu yerde yapılmalı. İnsanlar, bir veya iki noktaya gelmemeli. Her zaman bahsettiğimiz tehlike budur. Ne yazık ki 27 Mayıs'ta bir kaos gördük"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Eski UNRWA Sözcüsüne göre ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı", "silahlaştırma" aracı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) eski Sözcüsü Christopher Gunness:

"Veteranlar, paralı askerler ve askeri üniformalarını çıkarmış bir grup eski asker tarafından yönetilen bir vakıf"

"Soykırımı gizleyemezsiniz. Bu, İsrail'in soykırım niyetinin bir parçası ve Amerikalılar bunu destekliyor"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

10- İstanbul'un fethinde Kerkoporta Kapısı'nın açık unutulduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

FSMVÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahameddin Başar:

"Bu tamamıyla gerçek dışı. Bütün görgü tanıkları, Latin kaynakları, Dukas dışındaki Bizans kaynakları, o 54 günlük kuşatmanın safhalarını günlük şeklinde kaleme almışlardır"

"İstanbul'un fethi aslında bu şehir için kurtuluş olmuş ve Fatih Sultan Mehmet, fetihten hemen sonra kentin bir Türk-İslam şehri olması için imar ve inşa faaliyetleriyle nüfusunun artması için iskan tedbirleri almıştır. Böylece şehir kısa sürede Türk-İslam kimliğine bürünmüş, nüfusu artmış ve gelişmesini sürdürmüştür"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)??

11- Hastanede şifa bekleyen çocukları masallarla hayata bağlıyorlar

"İstanbul Masal Okulu" projesi kapsamında hastaneleri ziyaret eden öğretmenler, hasta çocukları birbirinden farklı masallarla buluşturarak moral veriyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: "Masalhane'de öğretmenlerimiz çocuklarımıza görsel ve işitsel olarak güzel zamanlar yaşatıyorlar. Çocuklarımızın mutlu ve keyifli şekilde öğrenerek vakit geçirmelerini, bir nebze de olsun bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşmalarını temenni ediyoruz"

(Zeynep Rakipoğlu-Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

PSG ve Inter'in karşılaşacağı 2025 yılı finali öncesi 23 farklı takım bu kupayı müzesine götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4. kez şampiyonluğa ulaşırken, PSG ise ikinci kez final oynayacağı organizasyonda ilk kupasını almaya çalışacak

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı

İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

13- Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Sarı-lacivertliler, savunmasıyla ön plana çıkan teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde oynadığı son 10 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü

Fenerbahçe, söz konusu bölümde 17 gole engel olamayınca sezonu kupasız tamamladı

(Süha Gür/İstanbul)

14- Galatasaray ile Başakşehir 34. randevuda

Geride kalan lig maçlarından 18'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı

(Can Öcal/İstanbul)

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