Seferihisar\'a Mobil Siren Sistemi Kuruldu

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EGE Denizi'nde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin ardından, olası tsunami ve depremlere karşı acil durumlarda uyarıda bulunulması için İzmir'in Seferihisar ilçesine mobil siren sistemi yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırılan siren sistemi, çalışmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) dün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındığı açıklandı. Açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/ SEFERİHİSAR (İZMİR),