Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 48 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Seferihisar, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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