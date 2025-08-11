Şehit Eren Bülbül, 8. ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK 'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 8'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

PKK'lı teröristlerin 11 Ağustos 2017'de erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

'TERÖR BİTSİN İSTİYORUM'

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının bitmesini istediğini ifade ederek, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Anlamayarak daha kötü şeyler de yapabilirdi ama yapmadı. O yapacağını yaptı onun için benim evladımı da benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİ HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise "Artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile hem Türkiye hem de devletimiz daha çok kalkınıp daha çok gelişecek. Bütün imkanlarını ve kaynaklarını dışarıdan gelen birtakım tehditlere karşı kullanacak. İnsanının refahı ve daha çok gelişmesi için kullanacak. Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu, batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir" diye konuştu.

Vali Aziz Yıldırım, mezarı güllerle donatılan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.