Şehit öykülerini içeren kitap, açık artırmada SMA\'lı Barış için umut oldu

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BURSA'da SMA hastası 1,5 yaşındaki Barış Kılıç'ın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 880 bin doların toplanması için yardım gecesi düzenlendi. Gecede, '1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir' adlı kitabını Barış bebek için açık arttırmaya çıkaran AK Parti 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'na 20 bin lira teklif geldi. Anbarcıoğlu'nun, kitapta yer alan şehitlere ait öyküleri salondaki misafirlere anlatılırken, öykülerden çok etkilenen sanayici iş insanı, 20 bin liraya ek 30 bin lira daha bağışta bulunup, kitabı 50 bin liraya satın aldı.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Mukadder (28)-Savaş Kılıç (34) çiftinin 2'nci çocuğu olan Barış Kılıç'a henüz 15 günlükken SMA Tip-1 kas hastalığı tanısı konuldu. Barış bebek 5 aylık olduğunda, ailesinin Zolgensma tedavisinden haberdar olmasıyla, valilikten izin alınarak hastalığın tedavisi için kampanya başlatıldı. Barış'ın tedaviye ulaşması için gereken 1 milyon 800 bin doların yüzde 70'lik kısmı toplanırken, geriye kalan yüzde 30'luk kısmı için devam eden yardım kampanyası kapsamında, Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda bağış gecesi düzenlendi. 17 Ocak'ta düzenlenen gecede, AK Parti 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun '1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir' adlı kitabı açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Hayırsever sanayici bir iş insanı kitaba 20 bin lira teklif etti. Bunun üzerine sahneye çıkan Anbarcıoğlu, kitapta yer alan şehit hikayelerini salondaki misafirlere anlattı. Anlatılan öykülerden etkilenen iş insanı, teklifine 30 bin lira daha ekleyip, 50 bin liraya kitabı satın alarak, kampanyaya bağışta bulundu.İş insanının davranışı karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Anbarcıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Barış bebeğimiz için bir düğün salonunda bir yardım kampanyası düzenlenmiş. Beni de davet ettiler. Daha önce 1'inci cildini çıkardığımız ve Türkiye'de bir ilk olan eserlerimiz var. 1'inci kitapta 64 şehidin öyküsü vardı. 2'nci kitapta ise 42 şehidimizin öyküsü var. O kitaptan 2 tane elimde vardı. O kitapları götürdüm" dedi.

'MİSAFİRLER ÇOK DUYGULANDI'

Gecede açık artırma usulü satılan kitaba ödenen 50 bin lira hem Kılıç ailesini hem de geceye katılan tüm misafirleri duygulandırırken, açık artırma sırasında yaşananları anlatan Anbarcıoğlu, şunları söyledi"O gün açık artırma sırasında sanayici bir arkadaşımız 20 bin lira gibi iyi bir rakam verdi. Biz kitabı normalde 250 liraya satıyoruz ve elde edilen geliri şehit ailelerine bağışlıyoruz. Ben kitap içindeki öyküleri anlatınca salondaki misafirler çok duygulandılar. Salonda duygulu anlar yaşandı. Ben başka bir program için ayrıldıktan sonra bu sanayici arkadaşımız, kitaba 30 bin lira daha ilave etmiş. Kitabı toplamda 50 bin liraya almış. Türkiye'de yardım amaçlı bir kampanyada bir kitabın ilk defa 50 bin lira gibi yüksek bir rakama satıldığını duyunca çok mutlu olduk."

'ŞEHİTLERİMİZİN ÖYKÜSÜ, BARIŞIN GELECEĞİNE UMUT OLDU'

Kitapta 42 şehidin öyküsünün olduğunu söyleyen Faruk Anbarcıoğlu, "Türkiye'nin değişik şehirlerinden 40 yazar arkadaşımız kitaba emek verdi. Yardım gecesindeki bu güzel bilgiyi arkadaşlarımla paylaştığımda, 40'ı da çok mutlu oldular. Bu ve benzeri kampanyalar olursa, severek yine kitabımızı armağan ederiz. Ben Barış bebeğimize sağlık diliyorum. Barış bebeğin 19 milyon liraya daha ihtiyacı var. Şehitlerimizin öyküsü, barışın geleceğine umut oldu. Bizim bir arkadaşımız mesajlaşma uygulamasından grubuna şunu yazmış; 'Kim bilir hangi şehidimizin ruhu mutlu oldu da bu kitap 50 bin liraya satıldı'. Dediğim gibi, bu kitap kar amacıyla satılmıyor. 50 bin lira küçümsenmeyecek bir rakam. 19 milyon lira eksik rakamın olduğu yerde çok cüzi bir rakamdır. Ancak bir kitaba 50 bin lira verilmesi önemli bir konudur. Ben o sanayici arkadaşımızı yürekten kutluyorum. Kimsenin 1 dakika sonrasının garantisi yok. Biz elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

'EVLADIM 5 AYRI CİHAZLA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR'

Barış'ın, 3 yaşında bir ağabeyi olduğunu belirten anne Mukadder Kılıç ise "Barış benim 2'nci evladım. İlk evladım 3 yaşında ve sağlık durumu iyi. Barış'a 15 günlükken Tip-1 SMA kas hastalığı tanısı aldık. 5 aylık olduğu zaman Zolgensma tedavisinden haberdar olduk. 24 Ocak 2024 tarihinden beri valilik iznimiz var. Bu süreçte kampanyamız yüzde 70 oranına ulaştı. Barış çok sık hastalanıyor, sık sık hastaneye yatıyor. 3 defa yoğun bakıma, 1 defa da entübeye maruz kaldı. 5 ayrı cihazla evladım hayata tutunmaya çalışıyor. Barış 1 yıldır ağzından beslenmiyor. Burnundan giden hortumla besleniyor. Ekmeğin, suyun, sütün tadını bilmiyor" diye konuştu.

Haber Memet Can YEŞİLBAŞ -Kamera Muhammet Hüseyin SEZGİN BURSA,