Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. DEM Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN BABASI İÇİN MESAJ YAYINLADI

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden DEM Parti aracılığıyla mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMADI

Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmadı. Demirtaş'ın, avukatlarına "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın." dediği aktarıldı.

TAHİR DEMİRTAŞ DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLDİ

Tahir Demirtaş'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Demirtaş, kılınan cenaze namazı sonrası Mardinkapı Mezarlığı'na götürülerek burada defnedildi. Cenaze törenine Selahattin Demirtaş'ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve vatandaşlar katıldı.

DEMİRTAŞ'IN BABASI, DİYARBAKIR'DAKİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.





DEMİRTAŞ, KASIM AYINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BABASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.