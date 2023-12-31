Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. DEM Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden DEM Parti aracılığıyla mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." dedi.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmadı. Demirtaş'ın, avukatlarına "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın." dediği aktarıldı.
Tahir Demirtaş'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Demirtaş, kılınan cenaze namazı sonrası Mardinkapı Mezarlığı'na götürülerek burada defnedildi. Cenaze törenine Selahattin Demirtaş'ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve vatandaşlar katıldı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.
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