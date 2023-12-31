 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Demirtaş, mesajında babasına olan sevgi ve saygısını dile getirerek, taziyelerini ileten herkese teşekkür etti.

31.12.2023 - 17:27,
Abone Ol

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. DEM Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN BABASI İÇİN MESAJ YAYINLADI

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden DEM Parti aracılığıyla mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

Selahattin Demirtaş'ın babasının ölümüyle ilgili mesajı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMADI

Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmadı. Demirtaş'ın, avukatlarına "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın." dediği aktarıldı.

Selahattin Demirtaş'ın babasının ölümüyle ilgili mesajı

TAHİR DEMİRTAŞ DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLDİ

Tahir Demirtaş'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Demirtaş, kılınan cenaze namazı sonrası Mardinkapı Mezarlığı'na götürülerek burada defnedildi. Cenaze törenine Selahattin Demirtaş'ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve vatandaşlar katıldı.

Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili cezaevinden mesaj paylaştı

DEMİRTAŞ'IN BABASI, DİYARBAKIR'DAKİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Selahattin Demirtaş'ın babasının ölümüyle ilgili mesajı


DEMİRTAŞ, KASIM AYINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BABASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.

Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, DEM Parti, Emekçi, Cezaevi, Ölüm, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement