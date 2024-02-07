Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı\'ya ziyaret

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Tiryaki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmama kararına ilişkin Selahattin Demirtaş'ın mesajını aktardı. Tiryaki, "Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş'ın) var. Demirtaş'ın söylediği şey şu. Başak Hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. 'Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz' diyor sevgili Selahattin Demirtaş" dedi.
DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'un Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Tiryaki, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili bir mesajını da aktardı. Tiryaki şunları söyledi:
"Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun önündeyiz. Biraz önce önceki dönem Eş Genel Başkanımız Sevgili Selahattin Demirtaş ve Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. Herkese çok çok selamları var. Siyaseti her zamanki gibi büyük bir moralle ve yakından takip ediyor. Sürecin her anını yakından takip ediyor. Kısa bir süre önce babasını kaybetti annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun etkisi hala üzerinde ama bunun dışında tam moralli gördük. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı 5 dakikalığına bütün mesajını doğrudan aracısız bir şekilde size iletebilseydi. Ama 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü elinden alınmış durumda. Bir mesajı var, çokça tartışılan bir konu sevgili Başak Demirtaş'ın parti eğer uygun görürse böyle bir teklif getirirse, halklarımızın geleceği ve barış için adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi dahilinde ve birlikte görüşmeler sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş'ın) var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Demirtaş'ın söylediği şey şu. Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. 'Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz' diyor sevgili Selahattin Demirtaş."
DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş'ın sözleri ile ifade ediyorum. Dedi ki 'Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse prim vermesin.' Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz."
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