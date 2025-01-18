Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Araç Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Araç Geliştirdi

Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Araç Geliştirdi

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, maksimum hızı 35 km olan ve 90 km menzil sunan, güneş enerjisiyle çalışan bir elektrikli araç geliştirdi. Kaymakam Tarık Safa Kahveci, aracın tanıtımında test sürüşü yaptı.

18.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MANİSA Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan maksimum hızı 35 kilometre olan ve 90 kilometre menzili olan elektrikli araç geliştirdi. Tanıtımı yapılan aracı Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, test etti.

Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenleri Mehmet Nadir Kavruk yönetiminde güneş enerjisiyle şarj edilebilen elektrikli araç geliştirdi. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan araçta, 72 volt 1200 vat elektrik motoru, LiFePO4 aküler, Güneş paneli desteği, katlanabilir gizli hafif yük kasası, hayvan ezilmelerini önleme amaçlı yüksek çözünürlüklü araç altını görüntüleme mevcut. Saatte ortalama 30 kilometre hız yapabilen araçta, GPS modül ile arduino tabanlı araç hızı ölçme sistemi de bulunuyor.

KAYMAKAM TUR ATTI

Okul Müdürü Gökhan Gümüş, Öğretmen Mehmet Nadir Kıvrak ve öğrenciler, Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve ilçe protokolünü okul bahçesine davet edip, aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, araca binerek okul bahçesinde tur attı, devamında da Selendi caddelerinde aracı sürerek test etti. Selendililer de araca ilgi gösterdi.

'ÇEVRE VE DOĞA DOSTU BİR ARAÇ ÜRETTİK'

Mehmet Nadir Kavruk, "Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladık. Hava kirliliği günümüzde çok fazla. Geliştirdiğimiz araç ile bunu minimum seviyeye getirmek istedik. Daha çok projelerimiz var ve faaliyete geçirmek istiyoruz, bunun için destek bekliyoruz" dedi. Okul Müdürü Gökhan Gümüş, otomobili geliştirirken sanayi esnafından ve vatandaşlardan destek aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Maksimum, Selendi, Manisa, Güncel, Eğitim, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Araç Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Araç Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.