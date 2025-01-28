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(TBMM) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf CHP'ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, "2004 seçimlerinde yüzde 6 oy aldığımız Manisa'mıza 2024 seçimlerinde yüzde 60'la Manisa'nın birinci partisi yapan örgütümüzün bütün emekçilerine, partimizin bütün seçilmişlerine Manisa kabristanında partinin hiç iktidarını görmeden, hiç birinci parti olduğunu görmeden gözünü yummuş yatanlara hepsinin hatırasına selam olsun ki CHP'nin bundan sonra Manisa'da da Türkiye'de de kararlı yürüyüşü devam edecektir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Lideri Özel grup salonununa gelmeden önce salonda "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Toplantı öncesinde, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bir süre önce DEVA Partisi'nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 131 oldu. Özel, şunları söyledi:

Özgür Özel: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi kararlılıkla yürüyor"

"Zor günlerdeyiz ağır şartlar altındayız. Acıların içinde her türlü kötülüğün muhatabı ve her an gelebilecek yeni kötü haberlerin arifesinde bu ülkenin direncini kırmak isteyenlere bizi susturmaya, sindirmeye millete diz çöktürmeye çalışanlara inat CHP Türkiye'nin birinci partisi. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ki evimizin tapusunun kayıtlı olduğu baba evimizin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yaptığımız çağrıya ses verenlerle yürüyüşümüze katılanlarla omuzumuza omuz verenlerle, kolumuza girenlerle birlikte kararlılıkla yürüyor. Birazdan o yürüyüşü, o yürüyüşün hedefini hep birlikte konuşacağız.

Bugün Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun, Hacettepe Üniversitesi'nde tarih alanında ve aynı alanda hem yüksek lisans hem doktora yapmış, yedi yıllık öğretmenlikten sonra bugün iktidarda olan partiye erdemliler hareketi döneminde davet edilmiş, katılmış Kadın Kolları kuruculuğunu yapmış, bakanlık görevleri yapmış ama esasında orada ne olduğunu gördükten sonra yollarını ayırmış, geçtiğimiz seçim döneminde memleketim Manisa'da partimizin listesinden ittifak ortağımız adına seçilmiş ve bugün memleketim Manisa'nın yıllara sari emeğiyle -burada örgütümüzün başkanı var- şu anda hayatta olan, olmayan tüm il başkanlarımızla bugünlere katkı koyan 2004 seçimlerinde yüzde 6 oy aldığımız Manisa'mıza 2024 seçimlerinde yüzde 60'la Manisa'nın birinci partisi yapan örgütümüzün bütün emekçilerine, partimizin bütün seçilmişlerine Manisa kabristanında partinin hiç iktidarını görmeden, hiç birinci parti olduğunu görmeden gözünü yummuş yatanlara hepsinin hatırasına selam olsun ki CHP'nin bundan sonra Manisa'da da Türkiye'de de kararlı yürüyüşü devam edecektir. CHP'nin şu anda Manisa'dan seçilmiş dördüncü milletvekili Selma Aliye Kavaf'ı kürsüye davet ediyorum."

Kavaf: "CHP çatısı altında olmamın nedeni demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı"

Kavaf ise şunları söyledi:

"2000'li yılların başında siyaset kurumunun ülke meselelerine çözüm üretemediği ve siyasetin alanının daraldığı bir dönemde demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı sürecine bir katkı verebilir miyim düşüncesiyle aktif siyasete girdim. Siyasette yaşadığım süreçleri Sayın Genel Başkanımız söyledi. 2011 yılında siyasete ara verdikten sonra 2020'li yıllarda gelinen noktada, değişen toplumsal ve siyasal koşullar nedeniyle yeniden siyasete dönme sorumluluğunu hissettim. Bugün CHP çatısı altında olmamın nedeni yine demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı. Bunu ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak hissediyorum. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım'a Manisa Milletvekillerimiz Sayın Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e bana güvenen ve cesaret veren bu süreçte herkese çok teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."