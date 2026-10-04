85 kişi tutuklandı! İşte fon soruşturmasında son durum - Son Dakika
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85 kişi tutuklandı! İşte fon soruşturmasında son durum

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85 kişi tutuklandı! İşte fon soruşturmasında son durum
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklananların sayısı 85'e, adli kontrol uygulananların sayısı 98'e ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, tutuklananların sayısı ise 85'e çıktı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN VE YAKINLARININ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı soruşturmada yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirebileceği olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflendi.

Soruşturma kapsamında, 19 Eylül'de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüpheliler Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan'ın da 20 Eylül'de gözaltına alındığı soruşturmada MASAK'tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bunun ardından 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.

YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

21 Eylül'de Başsavcılıktan yapılan açıklamada, SPK'nin 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül'de gözaltına alındı.

SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmada, 22 Eylül'de, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 zanlı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül'de tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 23 Eylül'de serbest bırakıldı.

Savcılığın, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talebi, 23 Eylül'de mahkemece kabul edildi. Karar doğrultusunda şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aynı süreçte gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LÜKS ARAÇLAR, ÖZEL JETLER VE YATA EL KONULDU

Soruşturma sürecinde tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılıkça piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan lüks araçlara el konulmasına karar verildi.

El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4'ü muhafaza altına alındı. Bulunamayan araca yönelik arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 26 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklanırken Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Sarpyener 27 Eylül'de gözaltına alınırken Özel de daha sonra yakalandı.

45 FİRMA VE 19 FON HAKKINDAKİ TEDBİRLER KALDIRILDI

SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, 27 Eylül'de, 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırılırken gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf 29 Eylül'de tutuklandı. Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın devamında aynı gün savcılık Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 113. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim'de tutuklanırken Fatmagül Lafçı adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, 28 Eylül'de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe 2 Ekim'de tutuklandı.

Şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 20 zanlı ise 3 Ekim'de tutuklandı.

Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye çıktığı soruşturmalarda, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Kaynak: AA
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