SES Ankara Şubesi, 2027 sağlık bütçesine Numune Hastanesi önünde tepki gösterdi

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine tepki göstererek, bütçenin halkın sağlık hakkını ve sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarını gözetmediğini belirtti. Açıklamada, "Bu bütçe; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine kölelik düzeninde açlık seviyesinde çalışma ve yaşam sunarken, halka ise parasız sağlık hakkı yok demektedir" denildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 bütçesine ilişkin Ankara'da Numune Hastanesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada sağlık emekçileri, "Kamu özel işbirliğine değil, emekçiye bütçe", "Bütçe artıyor, hasta sırası uzuyor", "Koruyucu sağlık hizmetlerine bütçe", "Aşı karşıtlığını durdur, çocukları koru", "Atama bekleyen sağlık çalışanlarına ses ver", "Ne teşvik ne performans, emekliliğe yansıyacak ücret istiyoruz" ve "Bütçede adalet insan hakkıdır" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde "Çetelere değil, sağlığa bütçe" sloganı atıldı.

Açıklamayı SES Ankara Şubesi yöneticisi Sabiha Akdeniz Günay okudu. Günay, 2027 yılı sağlık bütçesinin halkın sağlık hakkını koruyan ve sağlık emekçilerinin haklarını geliştiren bir yaklaşım taşımadığını belirterek, şunları söyledi:

"2027 yılı Sağlık Bütçesinde ne yazık ki halkın yaşam hakkını koruyan, sağlık haklarına erişimi güçleştiren, emekçilerin emeğini koruyan, özlük haklarını geliştiren bir yaklaşım yoktur. Sağlığı ticarete dönüştüren, yurttaşlara ve hastalara 'müşteri gibi' yaklaşan neo-liberal sağlık politikalarını derinleştiren iktidar, 2027 bütçesiyle önceliklerinin halk sağlığı ve emekçilerin hakları olmadığını bir kere daha göstermektedir. Kısacası bu bütçe; Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine kölelik düzeninde açlık seviyesinde çalışma ve yaşam sunarken, halka ise parasız sağlık hakkı yok demektedir. Bu yüzden Sağlığa bir Bakan Lazım diyoruz "

"İtibardan tasarruf olmaz" diyen iktidar temsilcilerinin kamu emekçilerine ve halka kemer sıkma politikaları dayattığını söyleyen Günay, "Geçen her dönem öncekini aratmakta, emekçiler, emekliler ve bir bütün olarak halk enflasyona ezdirilmekte, ücretler reel olarak azalmakta, tüm kamu emekçileri yoksullaşmaktadır" dedi. Kamusal sağlık hizmetlerine yeterli bütçe ayrılmamasının halkın yaşam koşullarını da etkilediğini belirten Günay, "Bütçe mücadelesi asgari yaşam standardı ve sağlıklı olma hali ile de doğrudan bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

"AŞI TEDARİKİNDEKİ GECİKMELER NEDENİYLE BEBEK VE ÇOCUKLARIN AŞILARI ZAMANINDA YAPILAMIYOR"

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliğine dikkat çeken Günay, şöyle konuştu:

"Aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle bebek ve çocukların aşıları zamanında yapılamamaktadır. Rahim ağzı kanseri için koruyucu olan HPV aşısının programa hala dahil edilmemiş olması, söz konusu durumun ekonomik olmaktan çok siyasi tercihler nedeniyle yaşandığının bir göstergesidir. Bakanlığın bu tutumu aşıyla önlenebilir olmasına karşın, gelecekte binlerce rahim ağzı kanseri hastası anlamına gelmekte, bu sonuç toplum sağlığı açısından kabul edilebilir değildir."

"ŞEHİR HASTANELERİNİN KAMUYA MALİYETİ ARTIYOR"

Binlerce sağlık çalışanının atama beklediğini kaydeden Günay, aile hekimliği sistemindeki performans uygulamalarının da çalışanların iş ve gelir güvencesini zayıflattığını ifade etti. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında izlenen bebek oranının yüzde 92'de kaldığını, meme kanseri taramalarının yüzde 39 olduğunu ve kızamık vakalarının arttığını belirten Günay, kişi başına koruyucu sağlık hizmetlerine düşen 3 bin 861 liranın yalnızca beş adet mevsimlik grip aşısının bedeline karşılık geldiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin kamuya maliyetinin arttığını belirten Günay, Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan hastanelerin sermayeyi beslediğini, kent yaşamında ve sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açtığını, köklü devlet hastanelerinin kapatılmasına neden olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre tüm sağlık basamaklarında hekime başvuru sayısının 1 milyar 138 milyonu aştığını, kişi başına başvuru sayısının 13,2'ye yükseldiğini aktaran Günay, artan başvuruların muayene sürelerini kısalttığını, randevu bulmayı zorlaştırdığını ve sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığını belirtti. Günay, "Sağlık çalışanlarının güvencesiz ve yoğun çalıştırılması, angarya görevler ve sağlıkta şiddet riskini de artırmaktadır. Etkin bir sevk sistemi ve güçlü birinci basamak sağlık hizmeti bu yoğunluğu azaltacaktır" dedi.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da dikkati çeken Günay, "Yenidoğan çeteleri, giderlersin gitsin dedikleri hekimler, hemşirelerin özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelere göçü çok anlamlı seviyelere gelmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücret politikaları ve sağlıkta görülen şiddet olayları ivedilikle yeniden değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"SAĞLIK, PİYASA KOŞULLARINA YA DA SİYASAL TERCİHLERE BIRAKILABİLECEK BİR HİZMET ALANI DEĞİL"

Özel hastanelerin sayısının ve sağlık hizmetleri içindeki payının arttığını belirten Günay, cepten yapılan sağlık harcamalarının özellikle düşük gelirli ve kronik hastalığı bulunan kişileri zorladığını söyledi. Kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin ihtiyaçlarına yeterli kaynak ayrılmadığını kaydeden Günay, engellilerin toplumsal yaşama katılımı ve özel eğitim için ayrılan payın yüzde 1,3 olduğunu belirtti.

Sağlığın piyasa koşullarına ve kişilerin ekonomik gücüne bırakılamayacağını vurgulayan Günay, "Sağlık, piyasa koşullarına, bireylerin ekonomik gücüne ya da siyasal tercihlere bırakılabilecek bir hizmet alanı değil, devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu temel insan hakkıdır" dedi.

Günay, 2027 yılı sağlık bütçesinin insanların yalnızca hastalandıklarında alacakları tedavi hizmetlerini değil, hastalanmalarına neden olan koşulları ve sağlıklı yaşayabilmeleri için gerekenleri esas alması gerektiğini söyledi.

SES, 10 MADDELİK TALEBİNİ AÇIKLADI

SES, sağlık hizmetleri bütçesinin merkezi bütçe içindeki payının en az yüzde 10'a çıkarılmasını, koruyucu sağlık hizmetlerinin payının ise yüzde 40'a yaklaştırılmasını istedi. Sendikanın talepleri arasında emekçiler ve halk üzerindeki vergi yükünün azaltılması, SGK prim yükünün patronlardan tahsil edilmesi, ilaç ve tedaviye erişimin kamu güvencesine alınması, katkı payı ve ilave ücret uygulamalarına son verilmesi yer aldı.

Şehir hastanelerindeki Kamu-Özel İşbirliği modelinin sonlandırılmasını, döviz garantili ödemelerin durdurulmasını ve hastanelerin kamulaştırılmasını isteyen SES, sağlık çalışanlarının kadrolu ve güvenceli istihdam edilmesini, performans ve teşvik sistemi yerine emekliliğe yansıyan temel ücret uygulanmasını talep etti. Sendika ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek için bağımsız bütçe oluşturulmasını, sağlık hizmetlerinin planlanmasına emekçilerin ve halkın katılımının sağlanmasını ve KHK'lerle ihraç edilen sağlık çalışanlarının göreve iade edilmesini istedi.

"BU BÜTÇE SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Dah sonra konuşan SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın da 2027 yılı sağlık bütçesine tepki gösterdi. Akın, "Bu bütçe ne yazık ki sermayeye peşkeş çekiliyor. Biz bu bütçeyi kabul etmiyoruz çünkü bu bütçede emekliler, sağlık çalışanları, halkın sağlığı yok. Bu bütçe sermayeyi memnun ederken bizleri nokta nokta itiyor" dedi.

Hükümetin iktidara geldiğinde yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğini söylediğini hatırlatan Akın, "Geldiğimiz aşamada yoksulluğu büyüttüler, 86 milyonluk nüfusun 30 milyonu şu an açlık sınırının altında. En zengin yüzde birlik kesim milli servetin yüzde 35'ini alırken yoksul yüzde 50'lik kesim ise servetin sadece yüzde 2,7'sini alabiliyor" diye konuştu. Mevcut sağlık sisteminin halkın ve emekçilerin yararına olmadığını belirten Akın, örgütlü yapıları sağlık hakkı mücadelesinde birlikte mücadele etmeye çağırdı.

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı İbrahim Kara da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, tarafından 12 Aralık'ta Ankara'da "İnsanca yaşayacak ücret, halk için bütçe, demokratik Türkiye" sloganıyla düzenlenecek olan mitinge çağrıda bulundu.