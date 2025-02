Sevgililer Günü İçin Yalova\'da Gül Mezadı Artıyor

Güncel

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Her ilde sevgilisine gül almak isteyenler çiçekçiye koşarken, Yalova'da ise ellerindeki stokları bitiren çiçekçiler, gül almak için mezada koştu.

Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Ellerindeki gül stoku tükenen çiçekçiler, salı ve perşembe günleri düzenlenen çiçek mezadının yolunu tuttu. Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 120 bin adet çiçek açık artırmayla satışa sunulurken, satışlarda yüzde 100 artış yaşandı. Açık artırma usulüyle gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırırken, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oldu. Sevgililer Günü'nün aranan çiçeği bu sene de gül olurken çiçekçiler de en çok gülü tercih etti.

'TÜM ÇİÇEKÇİ ARKADAŞLARIM HARIL HARIL ÇALIŞIYOR'

En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen ve mezada gül almak için gelen esnaf Büşra Ersöz Evin, şöyle konuştu:

"Oldukça yoğun bir süreçteyiz. Yaklaşık 2 hafta önce hazırlıklara başladık. Tüm çiçekçi arkadaşlarım harıl harıl çalışıyor. Şu anda da mezattayız. Mezat sistemi dönenceli saat sistemi gibi. Herkes tuşlara basarak ürünlerini alıyor. Bu da ister istemez, şehir dışından gelen misafirler de olduğu için, fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Şu anda hepimiz stoklarımızı güller ve diğer çiçekler üzerine yapmaktayız. Sevgililer Günü'nde en çok rağbet gören çiçeklerimiz kesme çiçekler özellikle güller, vazoda güller, balonlar, ayıcıklar çok revaçta. Hepsi için hazırlıklarımızı yaptık. 2 gün önceki mezatta yüklü miktarda alışveriş yaptık. Şu anda tekrar geldim yeniden ürün almak için. Yaklaşık 1000 adet gül alımı yapacağız."

'SİPARİŞLERİNİ SON GÜNE BIRAKMASINLAR'

Sevgilisine çiçek alacak olan müşterilerine de uyarıda bulunan Evin, "Müşterilerimiz siparişlerini son güne bırakmasın lütfen. Çok yoğunluk yaşanıyor. Üst üste sipariş geldiği için, hepsine aynı özeni gösteremeyebiliyoruz. Bizde gülün adet fiyatı şu anda 120- 150 lira arasında. Buket fiyatları da içerisindeki ürünlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu da minimum 750 liradan başlayacak" dedi.

'YALOVA'DA ANNELER GÜNÜNE KADAR GÜL YOK'

Çiçek üreticisi Kadı Kocatepe ise "Gül, şebboy, celvere gibi birçok çiçek üretimi yapıyoruz. Özel gün olduğu için şu an mezat gayet iyi gidiyor. Fiyatlar yüksek. Çok fazla ithal ürün geldiği için, bizi biraz zorluyor. Fiyatları düşürüyor. Biz 18 şubeye de çiçek gönderiyoruz. Yalova'da artık gül bitti. Anneler Günü'ne kadar gül yok. Mersin, Adana bir de İzmir'de gül vardır" diye konuştu.

'GÜL BUKETİNİN FİYATI 500 İLE 2 BİN LİRA ARASINDA'

14 Şubat için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çiçekçi Özer Semiz de "Her sene olduğu gibi bu sene de hazırlıklarımız önceden başladı. Siparişlerimizi alıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sıkışmamak için. Saksılarımız süslendi. Her şeyimiz hazır. Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün aranan çiçeği. En çok rağbet gören çiçek. Vatandaşlarımız kır çiçeklerini, kalıcı olması adına saksı çiçeklerini de tercih edebiliyor. Müşterilerimizin isteğine göre biz hazırlayıp, hizmetimizi veriyoruz. Sevgililer Günü öncesinde fiyatlarda artış oluyor. Bu da arz taleple alakalı. Standart olarak satışını yaptığımız gülün adet fiyatı 100 lira. Buketlerde ise içerisinde kullanılacak çiçeklere göre değişiyor tabii ama 500 liradan başlayıp, 2 bin liraya kadar değişebiliyor. Her müşterimizin bütçesine göre buket hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.