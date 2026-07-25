Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısı Gerçekleşti

Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısı Gerçekleşti
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı.

ÇOLPON-ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Tianjin Zirvesi'nin, örgütün önümüzdeki on yıllık dönemdeki gelişimi için stratejik öneme sahip ayrıntılı bir plan çizerek yeni bir yüksek kaliteli kalkınma aşaması başlattığını söyledi. Wang, geçen bir yılda Çin'in, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği önemli inisiyatifleri uygulayıp somut eylemlerle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Yeşil endüstriler, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon, enerji, yüksek öğrenim, mesleki ve teknik eğitim ve yapay zeka alanlarında yedi işbirliği platformunun başlatıldığını kaydeden Wang, bu kapsamda 160'ın üzerine projenin geliştirildiğini ifade etti.

Wang, ekonomik ve ticari işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimine yönelik eylem planının istikrarlı şekilde uygulandığını ve Çin ile diğer Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleri arasındaki ticaretin artmaya devam ettiğini dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma arayışıyla öne çıkan Shanghai Ruhu'nu kararlı şekilde el üstünde tutan Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, yeni bir uluslararası ilişkiler ve çok taraflı işbirliği türü için sürekli olarak daha geniş bir kulvar açtığını vurguladı.

Wang, önümüzdeki on yıllık döneme ilişkin kalkınma stratejisinde, üye devletlerin işbirliğini derinleştirmesine ve daha demokratik ve daha adil çok kutuplu dünya inşasına daha fazla katkıda bulunmasına vurgu yapıldığını belirtti.

Toplantıda dört öneri sunan Wang, birinci olarak Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, uluslararası ilişkilerin ele alınması ve dış etkileşimlerin yürütülmesinde temel yol gösterici ilkesi olarak Shanghai Ruhu'nu korumaya devam etmesi, karşılıklı stratejik güveni güçlendirmesi, dayanışma ve koordinasyonu sürdürmesi, birbirlerini kararlılıkla desteklemesi, açık ve kapsayıcı olmaya devam etmesi ve böylelikle insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına giden yolu aydınlatması gerektiğini söyledi.

İkinci önerisi çerçevesinde Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında diyaloğu, farklılıkların giderilmesinde istişareyi, barışın korunmasında ise işbirliğini istikrarlı şekilde savunarak ve aynı zamanda bölgesel ve uluslararası sorunları uygun şekilde ele alarak barış ve istikrarın koruyucu kalkanını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bölgenin güvenlik risk ve zorluklarına karşılık verme kapasitesini artırmak üzere "dört güvenlik merkezinin" kurulmasına hız vermesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, üçüncü olarak Shanghai İşbirliği Örgütü'nün daha fazla kalkınma sonucu elde etmek üzere, ulusal kalkınma stratejileri ve bölgesel işbirliği girişimleri arasındaki uyumun güçlendirilmesi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği arayışının sürdürülmesi, ticaret, kalkınma, bağlantı imkanları, bilim ve teknolojik inovasyon, yeşil endüstri, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında yeni büyüme faktörlerinin geliştirilmesi ve sanayi ve tedarik zincirlerinin ortaklaşa korunması yoluyla kazan-kazan kalkınmasına daha güçlü bir ivme kazandırması gerektiğini dile getirdi.

Dördüncü önerisi kapsamında ise Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, bir küresel yönetişim model bölgesi inşa etmesi gerektiğini ifade eden Wang, örgütün bu doğrultuda Birleşmiş Milletler'in otorite ve rolünü koruması, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları el üstünde tutması ve geniş katılımla etkin bir küresel yönetişim modeli arayışında bulunmak üzere Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin yaklaşık 160 katılımcısı ve Shanghai İşbirliği Örgütü'yle daha derin işbirliğini destekleyen 120'nin üzerinde BM üye devleti ile birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti. Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kendi operasyonel mekanizmalarını geliştirip örgüte katılmak isteyen daha fazla ülkeye kucak açması gerektiğini de söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan dönemininse ilk yılı olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in ÇKP'nin önderliğinde her zaman dünya barışının inşasına ve küresel kalkınmaya katkıda bulunmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Çin'in komşuluk diplomasisinde Shanghai İşbirliği Örgütü'ne her zaman öncelik verdiğini kaydeden Wang, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşımak, Shanghai İşbirliği Örgütü'nü güçlendirmek ve hem bölge hem de dünya için daha parlak bir gelecek yaratmak üzere diğer üye devletlerle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bildirisinin kabul edildiği toplantıda, Shanghai İşbirliği Örgütü Bişkek Zirvesi'ne yönelik hazırlıklara ilişkin kararlar da imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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