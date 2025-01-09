Siber Güvenlikten Yeni Adımlar

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6 Nisan 1920

1- Siber Güvenlik Başkanlığı, siber teknolojilerin milli dönüşümünde de görev alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Başkanlık, siber güvenlik alanındaki her türlü riski ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli bir sorumluluk üstlenecek. Biz de önümüzdeki dönemde özellikle endüstriyel ürünlerin siber güvenlik standartlarıyla ilgili, uluslararası standartları da yakından takip ederek yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz"

" Türkiye, devletimizin güçlü iradesiyle havada, karada, denizde, uzayda olduğu gibi siber dünyada da milletimizin huzuru, istikbali ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri en etkin şekilde alacak. Biz hiçbir alanda milletimizin hiçbir ferdinin risk altında olmayacağı bir Türkiye'yi inşa ediyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tüketiciyi "sözde indirim"le yanıltan tanıtımlara 2024'te 41,4 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, "şahane cuma", "en uzun gün" ya da "yılbaşı indirimi" gibi temalarla uygulanan indirimli satış kampanyalarını geçen yıl boyunca mercek altında tutarken Reklam Kurulu 116 dosyada ilgilileri kusurlu buldu

Tüketiciler, 2024'te en fazla elektronik ticaret alanında gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşarken yanıltıcı indirimlerin yanı sıra lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi, sipariş iptali gibi hususlar şikayetlerin yoğunlaştığı konular oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 923,7 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda bugüne kadar 924 milyar liraya yakın kredi kullandırılmasının önü açılırken sağlanan kefalet tutarı da 775,2 milyar lira oldu

Hazine destekli kefalet sistemiyle 2024 yılı sonuna kadar sağlanan ticari kredi de 882,1 milyar lirayı geçti

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Yapay zeka ve siber güvenlikte yeni standartların belirlenmesinde 2025 önemli bir yıl olacak

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Sorgun:

"2025 yapay zeka, siber güvenlik ve dijital ekonomi alanlarında yeni standartların belirlendiği bir yıl olacak"

"Türkiye, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerine yaptığı yatırımları artırarak, özellikle kritik altyapıları koruma altına alacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Bu yıl konut üretiminde ve satışlarında artış bekleniyor

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Piyasalar ve uzmanlar, bu (faiz) indirimlerin devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla faizlerin düşmeye başladığı bu süreçte konut satışlarının artacağını, öngörülebilir zeminin oluşmasıyla üretimin de hızlanacağını düşünüyoruz"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova:

"Aralık rakamlarının da açıklanmasıyla 2024'te konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağına kesin gözle bakıyoruz"

"Konut üretiminin önündeki en büyük engellerden olan arsa maliyetlerini düşürecek formüller üzerinde durulması gerekiyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin'den "2025 bankacılık sektörü için daha iyi geçecek" öngörüsü:

"Bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı var ve Türk bankacılık ve finans sektörü değişime hızlı ayak uyduruyor"

"Kredi piyasalarının etkin çalışması, finansal piyasaların istikrarı için olmazsa olmaz koşuldur. KKB olarak biz de teknoloji ve inovasyonu merkezimize alarak 30 yıldır kredi piyasalarının etkinliğine katkı sağlayabilmek adına sektöre kesintisiz hizmet sunuyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Basın İlan Kurumundan "BİK Analitik"le sektöre dijital destek

Faaliyetlerine başladığı 1961 yılından bu yana verdiği resmi ilanlar ve reklamlarla basın sektörünü adeta ayakta tutan kurum, "BİK Analitik" uygulamasıyla internet medyasının trafiğini doğru ve hızlı şekilde ölçümlemek için çok önemli bir atılım yaptı

Genel Müdür Cavit Erkılınç:

"İnternet medyasının ölçümlenebilirliği, ziyaretçi trafiği, okur trafiği, haber sayısı, görüntü sayısı, sayfa görüntüleme, doğrudan tekil ziyaretçisi şeklinde büyük emeklerle hazırlanmış, henüz daha kıymeti anlaşılmamış bir uygulamamız. Bence Türkiye için çok büyük bir kazanım"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Karadeniz'de balıkçının bulduğu batık Osmanlı gemisi olabilir

Dalış sonucu ulaştıkları bulgulardan batığın 1. Dünya Savaşı döneminde kullanılan Osmanlı gemisi olduğunu değerlendiren Düzce Üniversitesi akademisyenleri, araştırmalarını hazırladıkları projeyle genişletecek

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir:

"Dönem özellikleri, gemi yapım teknolojileri açısından baktığımızda batığın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem 1. Dünya Savaşı savaş alanı arkeolojisi açısından hem de turizm potansiyeli açısından böyle bir batığın bulunmuş olması bizim için çok önemli"

(Ömer Ürer/Düzce) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Baas rejiminin devrildiği Suriye'de Yayladağı Sınır Kapısı'ndan gönüllü geri dönüşler sürüyor

Lazkiyeli Beşşar Bekdaş:

"(Beşşar) Esed rejiminin devrilmesinin ardından işlerimizi bitirip hemen ülkemize dönmek istedik. İnsanın ülkesi gibi yok"

Muhammed Selim Ubeyş:

"Sadece annemi istiyorum. Anneler her şeyden önemli"

(Eşref Musa-Ayşe İrem Tiryaki/Lazkiye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Suriye'de devrik rejimin kimyasal silahla en büyük katliamı yaptığı Doğu Guta'da acı ve yıkımın izleri halen taze

Esed rejiminin Ağustos 2013'te Doğu Guta'ya kimyasal silahla düzenlediği, 1500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiği saldırı Suriye savaşının en kanlı olayları arasındaki yerini koruyor

Saldırının kurbanı Suriyeliler, Esed rejiminin yıkılmasına rağmen sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguluyor

(Enes Canlı-Ayşe İrem Tiryaki/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- BM Suriye Komisyonu, Esed rejimi dönemindeki suçların soruşturulması için yeni yönetimle işbirliğine hazır

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro:

"(Esed rejimi dönemine ait) Binlerce fail var, bu sanıklarla nasıl başa çıkılır? Bunlar, geçiş hükümetinin yüzleşmesi gereken zorluklar. İşbirliği yapmaya hazırız. Şu anda ceza davası hazırlama konusunda uzmanlaşmış birkaç uluslararası kuruluşla temas halindeyiz. Bunun bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum"

"Kanıt neden önemli? Çünkü işkence eden, yok eden, öldüren ve insan kaçıran failleri yargılamak istiyorsanız bunu elde ettiğiniz bazı kanıtlara dayandırmanız gerekir. İlk günlerdeki karışıklığın ardından hükümetin bu delilleri korumayı başardığına dair iyi haberler var"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

12- Rusya- Ukrayna Savaşı'nda fiber optik dron kullanımı yeni bir eşik oluşturuyor

Fiber optik dronlar, elektronik harp vasıtalarının hedefi olmadan düşman hatlarının 20 kilometre derinliğine kadar girebiliyor

Alçak irtifada uçabilen dronların taşıyabildiği fiber optik kablo uzunluğu 20 kilometreye kadar çıkarken yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde stratejik hedefleri tam isabetle vurabiliyor

(Yavuz Aydın/Ankara) (Grafikli)

13- Trabzonspor, evinde dış sahaya oranla daha başarılı grafik ortaya koydu

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı 12 karşılaşmanın sadece 2'sinde mağlup oldu, 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti

Karadeniz ekibi, 12 dış saha maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

14- "Ateş hattındaki" Hatayspor çıkış arayışında

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan bordo-beyazlılar, 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de ağırlayacağı Rizespor karşısında 3 puan hedefliyor

Sportif Direktör Yılmaz Bal:

"Rizespor maçını tamamlayıp, 3 puan hediye edip, yeni başkan ve yönetim kuruluna takımı bu şekilde teslim etmek istiyoruz"

Kaptan Erce Kardeşler:

"Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. 3-4 maçlık bir seri, bu çok kötü başlangıcı bence telafi edebilir"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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