Şifalı olduğuna inanılan su rağbet görüyor - Son Dakika
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Şifalı olduğuna inanılan su rağbet görüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bin 590 rakımdaki yaylada bulunan çeşmeden akan ve şifalı olduğuna inanılan su, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan rağbet görüyor. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar, çeşmeden şişelerle su alarak evlerine götürüyor. Suyun böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor.

16.07.2024 21:32
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Şifalı olduğuna inanılan su rağbet görüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bin 590 rakımdaki yaylada bulunan çeşmeden akan ve şifalı olduğuna inanılan su, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yer alan yaylalar, doğal güzellikleri, geniş ormanlık alanları ve manzaralı piknik yerleri ile yaz turizmi için vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Araç ilçesinden başlayarak 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada, etkili olan sağanak yağışların ardından ortaya çıkan manzara görenleri mest ediyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar doğanın tadını çıkartıyor. Rotada yer alan bin 590 rakımdaki Yuvalca Yaylasında suyunun şifalı olduğuna inanılan ve "Fatma'nın Oluğu" olarak bulunan çeşme vatandaşlardan rağbet görüyor. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar, çeşmeden şişelerle su alarak evlerine götürüyor. Suyun böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor.

"Su içenlerin şifa bulduğuna inanılıyor"

Bölgede rota çalışması yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, yerel halkın çeşmeden sürekli su içen bir kadının şifa bulduğu ve bu sebeple yıllardır vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, "Araç ilçesine bağlı Yuvalca Yaylasında bulunuyoruz. Yaylanın şehir merkezine uzaklığı 16 kilometredir. Yuvalca Yaylasının farklı bir özelliği daha bulunuyor. Yaylada bir su deposu bulunuyor. Bu su deposu Fatma'nın Oluğu diye geçiyor. Yıllar önce yerel halktan Fatma isimli bir teyzemiz gelip buradan sürekli su içermiş. Bu sudan şifa bulduğunu ve her yaylaya çıktığında evine de buradan su götürürmüş. Yayla, 'Fatma'nın Oluğu' çeşmesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kalıyor. Her gün güğümleriyle gelip buradan su alırmış. Yıllar sonra yayla sakinleri Fatma ninemizin anısına buraya su deposu yapmışlar. Çeşmeye de 'Fatma'nın Oluğu' ismini vermişler. Bu çeşmeden içenlerin şifa bulduğuna inanılıyor. Bizler de her geldiğimizde yaylaya bu çeşmeden su içmeyi ihmal etmiyoruz" dedi.

"Fatma'nın Oluğunda içtiğimiz su, berrak, soğuk ve tazeydi"

Çeşmeden su içen. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Tuğrul Karamustafa ise, "Kastamonu Üniversitesi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşmasından kaynaklı Turizm Fakültesi olarak Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal hocamızla birlikte Araç ilçemizde yer alan 'Fatma'nın Oluğu' isimli çeşmeye gittik ve buradan suyumuzu içtik. Kastamonu Üniversitesi olarak yaylalarda rotalama çalışması yapıyorduk. Bu sırada yaylada Fatma'nın Oluğu isminde bir oluk olduğunu fark ettik. Fatma'nın Oluğu çeşmesi denmesinin sebebi ise o bölgede yaşayan yerel halktan Fatma Hanımın oradan su içmesi ve onun anısına da zamanla o bölgede çeşme yapılmasıdır. Yerel halk bizlere bunu bu şekilde aktardı. Fatma'nın Oluğunda içtiğimiz suyun berrak, soğuk ve taze olması nedeniyle gayet güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Böbrek, Çeşme, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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