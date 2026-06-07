Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor

07.06.2026 11:34
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Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, teknoloji ve sanatı birleştiren etkinliklerle Atatürk Havalimanı'nda dördüncü gününde. Çocuk ve gençlere yönelik atölyeler, konserler, söyleşiler ve interaktif deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, Emine Erdoğan himayesinde 7 Haziran'a kadar sürecek.

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yoğun katılımın olduğu festivalin dördüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Çocuklara ve yetişkinlere özel Burak Onurlu konseri, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, Hisseden Adam (Kamer Aygün) ve Kemal Sayar'la söyleşi, ebru atölyesiyle gün boyu sürecek çeşitli etkinlikler ve deneyim alanlarıyla devam edecek.

Bugün çeşitli etkinliklerle sona erecek festivalin Türk Telekom ana sahnesinde "Recycled Orchestra of Cateura Konseri", Buray ve Ceza sahne alacak.

Festival

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlıyor.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor - Son Dakika

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