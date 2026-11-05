Şile Belediyesi davasında savcı 11 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını istedi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı Şile Belediyesi'ne ilişkin davanın ilk duruşmasının yedinci gününde tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Mütalaasını veren savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halleriyle adli kontrol tedbirlerinin aynen devamını talep etti. Saat 10.15 sıralarında başlayan duruşma 01.30 sıralarında sona erdi. Duruşmaya cuma günü devam edilecek.

Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşmasının yedinci günü İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Sabah saat 10.15 sıralarında başlayan ve 01.30'a kadar süren duruşmada tutuklu sanıklar Ali Şafak, Evren Buçan, Aslı Kotan, Özgür Kabadayı savunmalarını yaptı, sanıklar ve avukatların sorularını yanıtladı.

İddianamedeki yer alan eylemlerin çoğunun bilgisi dışında geliştiğini ve cezaevindeyken öğrendiğini savunan Kabadayı, Oğuz Kaçmaz'ı suçladı. Kabadayı, "Belediye başkanı olarak her idari kararı yerinde verememiş olabilirim. İdari eksiklik veya yanlış değerlendirme ile suç işleme kastı aynı şey değildir. Kendi menfaatim için suç işlemek, başkalarıyla suç anlaşması yapmak, menfaat toplamak üzere ekip kurmak ya da bu amaçla talimat vermek gibi bir iradem asla ve asla olmadı." ifadelerini kullandı.

KABADAYI: NİYE AYAĞIMA SIKAYIM?

Savunmasına "O kadar çok şikayet geliyor ki. İmarla ilgili. 'Bana bir şey getirin, duydumla ettimle olmaz' diyordum." sözleriyle devam eden ve Belediyenin gelirinin büyük bölümünün ruhsat ve iskana ilişkin işlerinden geldiğini ifade eden Kabadayı, imar işlerinin bilinçli olarak yavaşlatıldığı iddialarını reddetti. Kabadayı, "Ben niye durdurayım bunları niye ayağıma sıkayım?" diye sordu. Kabadayı ayrıca, "Bugün belli oldu ruhsatların niye çıkmadığı. Usülsüz olduğu için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kabadayı, tutuklu sanıklardan Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan'ın önceki dönemden kalan dosyalardan kaynaklanan iş yoğunluğunu kendisine bildirmesine rağmen konuyla ilgili şikayet eden vatandaşlara durumu aktarmadığını kabul etti.

Kabadayı'nın savunmasının da dinlenmesiyle davanın tüm sanıklarının savunmaları tamamlandı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savunmaların ardından mütalaası istenen savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların tedbirlerinin aynen uygulanmasına devam edilmesini talep etti.

Savcı mütalaasının açıklanmasının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanıklara ve avukatlarına birer dakikalık söz hakkı verdi. Tutuklu sanıklar söz haklarında şu beyanlarda bulundu:

Ali Şafak: Benim bir kas hastası bir oğlum var ve bu çocuğun haftanın üç günü hidroterapi, iki günde fizik tedavi görmesi gerekiyor. 16 aydır eşim, devlet memuru, gerek izinlerini kullanarak gerek raporlarını kullanarak, işten de yeterince izin alamıyor takdir edersiniz devlet memurlarını… Bu çocuğumuzun, fizik tedavisini, hidroterapisini aksatmadan tedavisini yaptırabilmek için mücadele veriyor ama artık onun izinleri bitti, raporları bitti. Ve benim tutukluluğum devam ederse iki şey olacak, ya istifa edecek devlet memurluğundan ya da çocuğun tedavisini kısacak. Bunun başka yolu yok, başka şekli yok bizim açımızdan. Benim zaten kaçma şüphem yok. Benim çalışma alanım adliyeler zaten. Beni bugün salsanız, ben en kötü cuma günü ya da pazartesi günü burada duruşmama geleceğim. Çünkü arkadaşlarım duruşma yükümlülüğü taşıyorlar. 600'e yakın kayıtlı bir duruşmam var. Delil karartma durumum yok, hepsini topladınız zaten. Hangi delillerin toplanmamış olduğunu ben anlayamadım. Herhalde birkaç tane tefsih tahkikat talebi ve bilirkişi incelemesi isteyebiliriz. Onu da tabii Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne göndereceksiniz. Herhalde orayı da etkileyecek bir nüfusum veya gücüm yok. Bir şey söyleyeyim, Thomas Grey diye bir adam var, dünyaca ünlü bir şairdir. Çok güzel bir laf vardır; cehaletin mutluluk verdiği yerde zeki olmak aptallıktır der. Şile Belediyesi benim hayatımın en büyük aptallığı. Bu aptallığın bedelini de ziyadesiyle ödediğimi düşünüyorum 16 ay. O yüzden tahliyemi talep ediyorum.

Arif Sevik: Bütün etkin pişmanlık ve samimi bilgileri verdim. Bütün doğruları söyledim, ben de tahliye ve beraatimi istiyorum.

ASLI KOTAN: "İNSAN ONURUNA YARAŞIR ŞEKİLDE YAŞAMAK İÇİN ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Aslı Kotan: İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak için özgürlüğümde kavuşmak istiyorum. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum.

Berkant Acil: Pozitif bir görüntü veriyorum diye mağdur olmadığımızı anlamalarını istemiyorum. Gerçekten mağduruz. Çok iyi hizmet ettik. Tahliyemi istiyorum.

Berna Avcı: Göreve geldiğim zamandan gözaltına alındığım zaman arasında, kamu zararına uğratmamaya çalışmak, kimseye alana açmamak, haksız kazanç kazanmasına engel olmak şeklinde yaptığım bütün çalışmaların altını tek tek çizmek istemiyorum. 4 aylık bir zamanda gözaltında tutukluluk süreci vesaire onlarca dosyası olan insanlarla yan yana durmak da bakamadığımız, kontrol edemediğimiz, düşünemediğimiz işlerin kefareti olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum.

EVREN BUÇAN: "16 AYDIR TUTUKLUYUM, SAVUNMAMI BUGÜN YAPABİLDİM ŞÜKÜR"

Evren Buçan: 16 aydır tutukluyum, savunmamı bugün yaptım çok şükür. Mektubumdan önce aileme kavuşmak istiyorum. Dilleri karatacak herhangi bir durumum yok. Zaten dosyalar teslim edildi mahkememize. Bu hasrete son vermenizi istiyorum.

Murat Özdemir: Ben işin başından beri, alındığım günden beri devletimin yanında oldum. Baştan aşağı her şey şeffaflığıyla net olarak anlattım. ve devletin bütün kurumlarına giderek bu konunun da bütün harekete geçmesini sağlayan kişi benim. Benim hiçbir ticari faaliyetim yok. Rewhite'la Urkun Mimarlık arasında olan bir sözleşme var. Mağdur olan benim bu işte. aynı zamanda mağdur olduğum gibi savcılık iddianamelerinde tarafıma atılan 6 tane madde, bunlar kendi iddianamelerinde zaten bağdaşmamaktadır. Ben yargıya inanıyorum ve bildiğim yoldan hiçbir zaman dönmeyeceğim. Neyse o, onun sonucunda karara saygım var.

Özgür Kabadayı: 16 ay oldu. Ama ben şuna inanıyorum, önce Rabbime, sonra kendime, sonra sizlerin adaletine. Birileri aldı verdi, alanlar verenler dışarıda, biz içerideyiz, hiç o ajitasyona girmeyeceğim. Bile isteye hiçbir durumun içinde olmadım. Çocuklarıma, eşime kavuşmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum.

TONGUÇ ÇOBAN: TUTUKLULUK TEMELSİZDİR

Tonguç Çoban: 11 aya yakındır tutukluyum. Tek bir cümle ile tutukluyum. Aslında bu cümlenin de gerçeği yansıtmadığı, yani Oğuz Kaçmaz'ın beyanının bir görgüye ve tanıklığa dayanmadığı, başkasından duyduğu, ancak başkasından duyduğunu savcıya da söylemediği, başkasından duyduğu bir şeyi biliyorum diyerek aslında yargıyı yanılttığı çok açık bir biçimde mahkemede açığa çıkmıştır. Dolayısıyla bana yönelik suçlamanın tek dayanağı, bu bir ifadenin gerçeği yansıtmadığı sabittir. Tutukluluk temelsizdir. Ali Şafak'la hiçbir irtibatım yok. Evren'le hiçbir irtibatım yok. Kendileri de bunu ifade ettiler. Dolayısıyla eylem 14'ün temeli olan eylem 5 ve eylem 11'in de şüphelisi değilim. Eylem 14'te zaten bir rüşvet suçu yok. Dolayısıyla benim rüşvetten tutuklu olmamın da hukuki bir temeli yok. Son olarak irtikap işleyecek bir durumum da değilim. Kimseyi icbar edecek bir pozisyonum yok. Buna yönelik en ufak bir ifade yok, delil yok. Bunlar da çok net bir biçimde açığa çıkmıştır. Ayrıca karatacak bir delil yok, benim ilgili müşteki veya tanık da yok bundan sonra dinlenecek, yargılamanın gidişatını etkileyecek. Benim toplumsal konumum, kamuoyundaki itibarım, yaşım ve aile hayatım dikkate alığında kaçma şüphem zaten yok. Yani kovalamasanız da kaçmayız. Biz bu memlekette yaşamaya devam edeceğiz. Bu gerekçelerle tahliyemi talep ediyorum.

Yeliz Kaya: Ben bu dosyadaki en alakasız kişi olduğumu düşünüyorum. Hiç somut delil yok, suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir ilgim yok, dahlim yok. Sayın savcının neden böyle söylediğini de anlamadım. Hangi delil karartacağım, bilmiyorum. 133 gündür tutukluyum. Hiç ilgimi olmayan olaylar, festival sürecinin başından sonuna kadar da hiçbir şey bilmiyorum. Belediyeyle zaten bağlantım yok. Benim 8 yaşında bir kızım var. Ben de beratimi ve tahliyemi talep ediyorum.

ÖZÇAKMAK: TEK SUÇUM KANUNSUZLUĞA MÜSADE ETMEMEK

Tuncay Tolga Özçakmak: 16 aydır tutukluyum. Tek suçum kanunu uygulamak ve kanunsuzluğa müsade etmemek. 16 ay tutuklu olduğum süre dahilinde tutuklu olduğum için hangi delil tespit edildi, hangi delilin karartılması engellendi bilemiyorum. Üç evladım var, ailem var, bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Daha da ötesi artık sağlığı anlamında çok ciddi problemler yaşıyorum. Tedavi olabilmem açısından da artık bir an önce tahliye olmak istiyorum.

Sanıkların ardından söz alan avukatlardan bazıları, savunma hakkının kısıtlanmadı anlamına geldiği ve hukuksuz olduğunu gerekçesiyle 1 dakikalık süreye itiraz etti.

DURUŞMA 01.30'DA BİTTİ

Mahkeme başkanı saatin geç olması nedeniyle 1 dakikalık süre sınırı uyguladığını söyledi. Avukatın tepkisini sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, cuma günü saat 14: 00'da devam etmek üzere duruşmayı saat 01.30'da bitirdi.