Şile'de Bina Üzerinden Yol Geçiyor - Son Dakika
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Şile'de Bina Üzerinden Yol Geçiyor

Şile\'de Bina Üzerinden Yol Geçiyor
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Şile'de 8 daireli bina, üzerinden yol geçmesiyle tartışma konusu oldu; bazıları rahatsız değil.

ŞİLE'de üzerinden yol geçen 8 daireli bina havadan görüntülendi. Evlerde yaşayan bazı kişiler binanın üzerinden yol geçtiğini söylerken, bazıları ise kaldırım geçtiğini belirterek durumdan rahatsız olmadıklarını söyledi.

Çavuş Mahallesi'nde bulunan 8 daireli 2 katlı binanın yaklaşık 50 metre boyunca Plajyolu Sokağı'na dahil edilmesi sanal medyada tartışma konusu oldu. Evlerde yaşayan bazı kişiler binanın üzerinden yol geçtiğini söylerken, bazıları ise kaldırım geçtiğini belirterek durumdan rahatsız olmadıklarını söyledi. Üzerinden yol geçen 8 daireli bina havadan görüntülendi.

'30 SENE OLDU BİLEREK ALDIM'

Binada yaşayan Mustafa Çekici, "Üzerinden yol geçiyor, maalesef öyle ama buradan TIR geçse ev sallanmıyor. En ufak ses gelmez aşağıya. Sağlam bina yani. 52 senedir böyle. Araba geçsin duymazsın. Zamanla satılmış, biz de aldık. 30 sene oldu bilerek aldım. Ben memnunum. Tapumuz var. 30 senedir oturuyorum. Zaten şikayet edecek bir durum yok. Onun için memnunuz yani. Paramıza göre yan bina 10 lira ise burası 1 lira. Zamanla göçer mi göçer, yıkılır mı yıkılır. Ama şu anda bir şey yok. İnşallah olmaz" diye konuştu.

'KALDIRIM ALTINDAYIZ'

Binada yaşayan Züleyha Temiz, "2005'ten beri burada oturuyorum. Herhangi bir sıkıntım yok aldık. Eşim tamir etti, yaptı. 2003'ten beri tanıyorduk ama binamız, yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Sahile yol yokmuş. Sahile yol olmadığı için de vermişler. Burada 8 daire, karşı binamız 56 daire. Siz de duyuyorsunuz gelip geçiyor araba, kaldırımdayız biz. Kaldırım altındayız. Yol altı diye bir şey yok burada. Sadece 4 metre bizim kaldırım hakkımız var. Devlet kaldırım hakkımızı da kullanıyor. Umumi kullanılıyor. Çünkü biz de razıyız, onlarda razı. Benim tapum da var, her şeyim de var. Yani herhangi bir sıkıntım yok, şimdi araba geçsin, duyun. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Benim evim asma tavan. Hiç de bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Şile, Son Dakika

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