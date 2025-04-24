Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bazı Meseleler Vardır Siyasetin Tamamen Dışındadır. İşte Bunlardan Bir Tanesi de Depremdir" - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bazı Meseleler Vardır Siyasetin Tamamen Dışındadır. İşte Bunlardan Bir Tanesi de Depremdir"

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe AFAD Merkezi’nden bir açıklama yaptı. Balcıoğlu: “İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan birlikte saha incelemeleri gerçekleştirdik.İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Merkezimize geldi. Ekiplerimizle birlikte sahada değerlendirmelerde bulunduk bazı meseleler vardır siyasetin tamamen dışındadır. İşte bunlardan bir tanesi de depremdir, deprem gibi afetler bu konuların en başında gelir. İşte biz de bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla el birliği içerisinde ortak akılla ve koordinasyonla çalışıyoruz” dedi.

24.04.2025 17:30  Güncelleme: 17:36
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)  - Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe AFAD Merkezi'nde açıklama yaptı. Balcıoğlu; "İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan birlikte saha incelemeleri gerçekleştirdik. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Merkezimize geldi. Ekiplerimizle birlikte sahada değerlendirmelerde bulunduk bazı meseleler vardır siyasetin tamamen dışındadır. İşte bunlardan bir tanesi de depremdir, deprem gibi afetler bu konuların en başında gelir. İşte biz de bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla el birliği içerisinde ortak akılla ve koordinasyonla çalışıyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir açıklama yaptı. "Bazı meseleler vardır siyasetin tamamen dışındadır" diyen Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Silivri'de sekiz şiddetinde hissedildi gibi ben öyle görüyorum"

"Dün ilçemizde yaşadığımız deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle evimize girerken hissettiğimiz tedirginliği çocuklarımızın gözlerindeki endişe, geceyi dışarıda geçirmeye karar veren komşularımızın yaşadığı korkuyu çok iyi anlıyorum. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki büyüklüğündeki depremin hemen ardından biz merkez üssü olduğumuz için aslında Silivri'de sekiz şiddetinde hissedildi gibi ben öyle görüyorum. Silivri Belediyesi olarak özellikle bizler tüm ekiplerimizle hızlıca sahaya indik. Afet Koordinasyon Merkezi'mizde depremin ilk anından itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda 579 personelimiz, 172 tane aracımızla ilçemizin dört bir yanında görevdeyiz. İlk andan itibaren teyakkuz halinde çalışıyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz sokak sokak geziyorlar. Özellikle evlerine girmekte tereddüt yaşayan hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Belediyemize başvurabilir teknik inceleme taleplerinde bulunabilirler. Evine dönmek istemeyen vatandaşlarımız için de sosyal tesislerimizde ve toplanma alanlarımızda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek desteği sağlıyoruz.

"İki vatandaşımız panik halinde hafif şekilde yaralandı ayakta tedavileri yapıldı"

Bugün itibarıyla çağrı merkezimize gelen bin 850 tane başvurumuzun 297 tanesi resmi ihbar olarak kayda geçti. Bu ihbarların 32'si bina hasarlarıyla ilgiliydi. Yapılan incelemeler sonucunda bir tane binamızda ağır hasar tespit edildi. Bu binayla ilgili de detaylı çalışmalar sürüyor arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Bir tane camimiz, güvenlik gerekçesiyle tedbiren ibadete kapatıldı.

İki vatandaşımız panik halinde hafif şekilde yaralandı ayakta tedavileri yapıldı ve sağlık durumları iyi. Özellikle barınma hizmetlerimiz kapsamında 23 vatandaşımız Silivri'mizde Turizm Otelcilik uygulama oteline, 90 tane vatandaşımız ise Silivri Belediyemizin EKOM barınma bakım merkezimizde yerleştirildi. Toplamda 113 hemşerimiz bu alanlarda kalıyor. Dün gece bu merkezlerde kalan vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Arkadaşlarımız, sayın kaymakamımız ve devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte Kızılay'ımız bütün kurumlarımızla birlikte.

"Silivri Belediyesi olarak bu süreci vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 esasına göre yönetiyoruz"

Özellikle EKOM'a yatalak olan hastalarımızı oraya aldık. Dört aylık bebeğiyle sığınan annemize kadar herkesin yanında olduk ve ihtiyaçlarını tek tek dinledik. Ayrıca sosyal tesislerimiz spor salonlarımız, camilerimiz, Cem evlerimiz ve tiyatro salonlarımız gibi alanlarımızda yaklaşık yirmi bir tane toplanma noktasında yaklaşık bin 673 vatandaşımıza geçici olarak barınmada destek olduk. Gıda desteğimiz de lojistik anlamda gıda desteğimiz de devam ediyor. Şu ana kadar yani sayı vermem gerekirse 50 binin üzerinde su 42 bine yakın kekimiz, 25 bin meyve suyumuz, 21 bin sandviçimiz ve 50 bine yakın çorba dağıtımı yapıldı. İlk anından beri buradayız. Şu anda Afet Koordinasyon merkezindeyiz. Silivri Belediyesi olarak bu süreci vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 esasına göre yönetiyoruz. Aslında bir parantez açmak istiyorum. Bu çalışmalar yalnızca belediye olarak değil, ben büyük bir teşekkürü hak ettiği için hakkı teslim etmek istiyorum. Silivri Kaymakamlığımız, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Türk Kızılay'ımız, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve diğer tüm kamu kurumlarıyla birlikte tam bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde yürütüyoruz.

"Belediyemiz burada, devletimiz burada. Birlikteyiz, çünkü güçlüyüz"

Dün gece saatlerinde, saat gece iki üç sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Afet Koordinasyon Merkezimizi ziyaret etti. Birlikte saha incelemeleri gerçekleştirdik. Sabaha karşı saat altı buçuk gibi İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Merkezimize geldi. Ekiplerimizle birlikte sahada değerlendirmelerde bulunduk. Bazı meseleler vardır, siyasetin tamamen dışındadır. İşte bunlardan bir tanesi de depremdir, deprem gibi afetler bu konuların en başında gelir. İşte biz de bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla el birliği içerisinde ortak akılla ve koordinasyonla çalışıyoruz. Biz Silivri'de birlikte güzel, bizim için sadece bir söz değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. İyi günde nasıl omuz omuza verdiysek, kötü günde de aynı şekilde el birliğiyle bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Bunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Biz buradayız. Belediyemiz burada, devletimiz burada. Birlikteyiz, çünkü güçlüyüz. Silivri bu yüzden birlikte güzel. ve her türlü ihtiyaç duyulması anında öneri ve başvurularınızı sevgili hemşerilerim 4442047 numaralı çağrı merkezimiz her zaman hizmetinizdedir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Bazı Meseleler Vardır Siyasetin Tamamen Dışındadır. İşte Bunlardan Bir Tanesi de Depremdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bazı Meseleler Vardır Siyasetin Tamamen Dışındadır. İşte Bunlardan Bir Tanesi de Depremdir" - Son Dakika
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