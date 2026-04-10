Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Yapıcı Olmayan Eleştirileri Tribüne Oynamak Olarak Görüyorum"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu sundu. Muhalefetin hizmetler hakkında yaptığı eleştirilere yanıt veren Balcıoğlu, "Burada bütün birim müdürlerimizin sonuna kadar toplantıyı takip etmelerini istedim. İzleyin, dinleyin, not alın dedim. Yapıcı eleştirilerin hepsini not aldılar arkadaşlarım. Onun için buradalar. Yapıcı olmayan eleştirileri tribüne oynamak olarak görüyorum" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2026 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı 3. oturumunda 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu sundu. Balcıoğlu, sunumun ardından raporu eleştiren muhalefet üyelerini cevapladı. Faaliyetleri küçük bir ajandaya sığdıran bakışın Silivri'ye küçük bakmanın sonucu olduğunu belirten Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Silivri'ye dar pencereyle değil büyük gelecek hedefiyle bakıyoruz. Bakın şunu açık açık konuşalım. Ben her Meclis'te söylüyorum. Tabii ki benimle aynı bakmanızı ben beklemiyorum. Baksaydınız zaten hemşehrilerimizi rahat anlasaydınız orada o makamda siz otururdunuz. Bugün hemşehrilerimiz bizi oturtuyor. Sizin baktığınız pencereden ben bakmıyorum ki olaya. Geçmişte bu şehre hizmet etmiş hiçbir belediye başkanını eleştirmedim. Dinlediniz, bir saat anlattım. Yani buradan nasıl bu sonucu çıkartıyorsunuz? Keşke konuşmamı biraz dinleseydiniz ya da biraz sokağa çıkıp vatandaşı dinleseydiniz bahsettiğim yapısal sorunlardan haberdar olurdunuz."

"Bizde neyse o"

Balcıoğlu, Ezgi Şirketi'nin tahakkuklarından söz etti. Tahakkukların muhasebeye iki, üç ay önce girilmesiyle yüzde 92'lik gider oranının yüzde 85'lere düşeceğini söyleyen Balcıoğlu, bu durumun şeffaflık ilkesine aykırı olduğuna işaret etti. Şeffaf bütçe ilkesinin önemine dikkati çeken Balcıoğlu, "Bizde neyse o. Kalem oyunu yapıp o oranlarla oynamayız biz, oynamadık da. Örneğin bizim gelir kalemlerimizde bağış kalemlerimizin hedeflediğimizin altında kalmış gözüküyor. Bizlere ulaşan karşılıksız bağış yapmak isteyen şartsız bağış yapmak isteyen hemşehrilerimiz geliyor. Bu bugüne kadar çoğunlukla şehrin ivedilik değeri olan örneğin yurt projemize camilerimize, kreşlerimize, taziye evlerimize. Bunların bugünkü maddi fotoğrafını çeksek bence 600- 700 milyona yakın bir karşılığı olacak" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Balcıoğlu, binaların yıkımının sadece kepçeyle olmadığını açıkladı ve sürecin kolay işlemediğini belirtti.

Balcıoğlu, muhalefetin tarımla ilgili yaptığı eleştirilerini, "Sizin övündüğünüz yerli ve milli ayçiçek tohumu konusunda… Burada çiftçilerimiz var. Sorduk söylediler, istemiyoruz dediler. Verimsiz, pahalıya geliyor dediler. Ektik, verim alamıyoruz dediler. Ne yapsaydım ben şimdi, vatandaşa inat hayır, ben dağıtmaya devam edeceğim mi deseydim?" diye yanıtladı.

"Sosyal adaleti dağıtıyoruz"

Zeytinin tam veriminin yedi sene sonra alınabileceğini vurgulayan Balcıoğlu, "Dört beş sene sonra ekonomik olarak toplamaya başlarsınız zeytini. Şimdi biz daha ikinci senemize girdik. Dün Bulgaristan'dan gelen öğrencilerimiz vardı. Tarım Lisesi'ne geldi. Oradaki ablalarımızla konuştum. 180 bin adet tohum ektik, fide dağıtacağız ve kadın üreticilerimizden başlayacağız. Buğday tohumunu parayla almıyoruz biz. Kendi ürettiğimiz buğdayı, tirtikaleyi, samanı, ayçiçek yağını, unu, nohutu paylaşıyoruz. Sosyal adaleti dağıtıyoruz" dedi.

Hiçbir icradan dolayı faiz ödenmediğini açıklayan Balcıoğlu, "Kesinlikle ödemedik. Sizin bahsettiğiniz Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün giderinin artmasının temel kalemi tapu iptal davalarından gelen dosyalarımız, maliyetler. Ayrıca şirketlerden gelen icra sayısına da baktırdım. Neredeyse yarısı tek şirket tarafından gönderilen. Tek şirket yaklaşık on iki, on üç tane icra göndermiş" diye konuştu. Geçen dönemden bir buçuk milyar TL borç kaldığını belirten Balcıoğlu, bu durumun o borçların yansıması olduğunu kaydetti. İller Bankası'ndan gelen paranın tasarrufunun da belediyeye bırakılmadığını dile getiren Balcıoğlu, nakit akışının bozulduğuna dikkati çekti.

"En büyük faaliyet raporu sandıktır"

Muhalefetin geçen dönemin daha iyi olduğu yorumuna Balcıoğlu, "Pandemi geldi, festival, sosyal etkinlikler, hiçbir şey yapılmadı. Pandemide yapılanlar da var. Üç beş tane bina boyandı. Bunun dışında sosyal tesislerde, festivallerde neler yapıldı? Yani birçok alanda hizmet durduğu için bütçemiz rahatladı bizim burada" ifadelerini kullandı. On beş yıl önce var olan belde belediye başkanlarının vizyonu olmasa geçen dönem yönetiminin sorun yaşayacağını belirten Balcıoğlu, "Onların koymuş olduğu vizyonla devam ediyordunuz. En büyük faaliyet raporu sandıktır. Bakın beş yıllık karneniz, on yedi bin farklı hemşehrilerimiz on yedi bin farkla elinize verdi karnenizi. Üç yıl sonra, bize de beş yıllık icraatlarımızla karnemizi verecekler" diye konuştu.

Vatandaşların ekonomik durumunun ortada olduğunu, öğrencilerin çalışırken okuduğunu veya okuyamadığını, ailesinden destek alamadığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Ya bunlar gerçeklik. Bunların bu ödeme gücünün daraldığı bir dönemde belediyeyi sadece tahsilat cetveliyle yönetmedik diyorum. Sosyal dengeyi gözeterek yönettik. Özellikle üstüne basa basa söyledim. Vatandaşın cebinde yok, geliyor buraya. Canını mı alayım ben onun yani? Adam canını mı verecek bize? Borcunu ödeyemiyorsun diye gırtlağına mı sıkayım ben vatandaşın? ya her şey para mı? Burası ticarethane mi? Belediye para biriktirme yeri mi? Benim umurumda değil, seni icraya veriyorum diyemem ben vatandaşa. Ben sözümün arkasındayım. Siz vatandaşın karşısına çıkmayı bana hata olarak yorumluyorsunuz. Ben de tam tersi. Vatandaşın sayesinde ben burada oturuyorum. Ben bununla gurur duyuyorum."

"Planlama sorunu 2009 yılından beri devam ediyor"

Geçen dönem halk toplantısı yapılmadığını hatırlatan Balcıoğlu, "Planlama sorunu iki yıllık bir sorun değil burada. Ben 17 yıldan beri buradayım. Planlama sorunu 2009 yılından beri bu planlar devam ediyor. Planlar sürdürülüyor. Planlar askıya çıkmıştır. Halkımıza itirazlarını yapması konusunda destek vermişizdir. Halkımız da itirazlarını yapıyordur. Bizler söz veriyorsak onlara duyduğumuz saygıdandır. ve planları en az hatayla en azına düşüreceğiz. Ben sözümün arkasındayım. Büyükşehir'e de gittik. Arkadaşlarla da görüştük ve en aza düşürerek sözümüzü tutacağız" dedi.

Sosyal yardımların bir kısmının Gıda Bankası üzerinden yürüdüğünü belirten Balcıoğlu, "Eleştirdiğiniz birlikte yönetme anlayışım var ya, işte vicdan sahibi hayırseverlerin bağışlarıyla yapılıyor. ve Gıda Bankamızdaki yönetimdeki her biri birbirinden değerli olan bütün yönetim kurulu üyelerine ben gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi bu noktada arkadaşlarıma talimat veriyorum. Bizzat burada arkadaşlarımız not alsınlar. Celalettin Bey pazartesi kendisi de uygun olursa davet edin Gıda Bankası'na sosyal marketimizi sosyal yardım mağazamızı gezdirin. Detaylıca gezdirin ama özellikle. Kendisine anlatın. Biz burada bunu yapıyoruz diye. O da haklı, bilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Tehdit alıyoruz"

Balcıoğlu, çevre ve hafriyat hakkında yapılan yorumlara da şu yanıtı verdi:

"Bizler çevre denetim tutanağı tutup İBB'yle göndermekle sorumluyuz. Ben de yaptım bu işi. Hiçbirinin gözünün yaşına bakmadan tutun tutanağı gönderin diyoruz. Tutanağı tutup İBB'ye gönderiyoruz. Kaçak hafriyata sonuna kadar karşı olduğumuz için köylü hemşehrimizin bir bilemedin iki çuval bahçesinin kenarına koyduğu atıklar oluyor. Bunları da göz ardı etmeden vatandaşı da düşünerek kabahatler kanuna göre yeri geliyor onları da uyarmak zorunda kalıyoruz. Uyarıyoruz da söylüyoruz da. Gerekirse ceza da kesiyoruz. Orada gördüklerimiz var. Ancak esas ticari kaygıyla çevreyi katledenlere biz kesinlikle acımıyoruz. En üst limitten ne varsa talimatımdır. Arkadaşlara da söyledim. Cezasını da kesiyoruz. Onun yerine derhal çevre denetim tutanağı da tanzim edilip garanti altına alması noktasında arkadaşlara söylüyoruz. Tehdit alıyoruz. Doğrudur. Varsın alalım."

"Kentsel dönüşüm belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değil"

Başkan Balcıoğlu, Celalettin Yazıcı'nın eleştirilerini de yanıtsız bırakmadı. Yazıcı'nın anlattığı afetlere hazırlık çalışmalarını, tatbikatları görmezden geldiğini belirten Balcıoğlu, "Keşke daha dikkatli dinleseydiniz. Arkadaşlarımızın emeklerini, eğitim parkurumuzu, akreditasyonlarımızı yani bir gönüllülük ordusu içerisinde olan bu süreci nasıl görmezden geliyorsunuz? Çök, tutun, kapan diyorsunuz. Bu kadar basitleştirmeyin bu işleri. Bu arkadaşların emekleri vae. Kentsel dönüşüm kısmına gelirsek bunun belediyenin tek başına yapabileceği bir konu olmadığını da siz de biliyorsunuz. Burada topyekun yani devlet, büyükşehir, bakanlıklarımız herkes el ele vererek Kiptaş'ın eliyle, TOKİ'nin eliyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak adına çalışmalar yapılıyor" dedi.

Eleştiriler için muhalefet üyelerine teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, muhalefetin faaliyete olumsuz oy kullandıklarını kaydetti. Siyaset anlayışında yapıcı eleştirilerin kıymetli olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Burada yapıcı eleştiri her zaman kıymetlidir. Bu iktidarın benzinidir. İktidara gerçekten destek olur. Burada bütün birim müdürlerimizin sonuna kadar toplantıyı takip etmelerini istedim. İzleyin, dinleyin, not alın dedim. Yapıcı eleştirilerin hepsini not aldılar arkadaşlarım. Onun için buradalar. Yapıcı olmayan eleştirileri tribüne oynamak olarak görüyorum. Ne bu meclise katkı sağlar ne şehre katkı sağlar, ne kendinize katkı sağlar. Bu bakımdan bugün dile getirilen, bütün yapıcı eleştiriler benim için kıymetlidir" dedi.