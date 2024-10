Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Bayramı\'nda Vefa Parkı\'nı Hizmete Açtı

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle 7048 Sokak'ta yapımı tamamlanan Vefa Parkı ve Basketbol Sahası'nın açılışını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı. Başkan Balcıoğlu, "Böyle anlamlı bir günde, 'Vefa' adını taşıyan bu parkı şehrimize kazandırmak bizler için hem bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek hem de doğaya, insanımıza duyduğumuz saygıyı ifade etmenin bir yoludur" dedi.

Başkan Balcıoğlu, bugün Yeni Mahalle'deki Vefa Parkı ve Basketbol Sahası'nın açılışını yaptı. Parkta, 350 metrekarelik çift potalı basketbol sahası ve çocuklar için 170 metrekarelik oyun alanı olduğu belirten Başkan Balcıoğlu, parkın spor yapmak isteyenler için 70 metrekarelik 8'li fitness grubu gibi detaylarla donatıldığını paylaştı. Çocukların güvenliği için önlemler aldıklarını da açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru için parkları 7/24 kamera ile takip edilecek hale getiriyoruz. Kamera sistemi olacak" diye konuştu.

"Belediye Kapınızda" ekiplerine bölgeden gelen en çok talebin park eksikliği konusunda olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz bu bölgede hemşehrilerimizin taleplerini sorduğunda, en büyük isteğin bir park olduğunu gördük. İşte biz de katılımcı demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek, sizlerin sesine kulak verdik ve şimdi bu ihtiyacı hızla gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekrem Başkan'ımızın da dediği gibi, daha güçlü, daha güzel bir Silivri ve İstanbul için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Başkan Balcıoğlu, bugüne kadar 13 projeyi başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Devam eden park projeleri hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Toplamda 24 park ve yeşil alanı Silivri'mize kazandıracağız"

"Değirmenköy, Gümüşyaka, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa ve Yeni Mahalle bölgelerinde 7 yeni park projemiz hızla devam ediyor. Beyciler, Çeltik, Gümüşyaka ve Yeni Mahalle'de 4 yeni park daha hayata geçireceğiz. Toplamda 24 park ve yeşil alanı Silivri'mize kazandıracağız. Ben seçildiğim gün rozetimi çıkardım. Herkesin belediye başkanı olma sözü verdim ve bu doğrultuda da ilerliyoruz. Göreceksiniz, her görüşe, her sese, her düşünceye kulak veriyoruz. Silivri böyle güzelleşiyor ve huzur adası haline dönüşüyor.

"Cumhuriyete ve demokrasiye o kadar ihtiyacımız var ki"

Böyle anlamlı bir günde, 'Vefa' adını taşıyan bu parkı şehrimize kazandırmak bizler için hem bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek hem de doğaya, insanımıza duyduğumuz saygıyı ifade etmenin bir yoludur. Cumhuriyete ve demokrasiye o kadar ihtiyacımız var ki… Demokrasiden anladığım, seçenlerin yönettiği ama seçmeyenlerin de var olduğu ve korunduğu bir sistemdir. Biz böyle bakacağız; bu Cumhuriyet ve demokrasi hepimiz için gereklidir."

Gençler için atılan adımlardan da bahseden Başkan Balcıoğlu, 19 spor sahası hedeflediklerini ve 8 yeni saha inşa ettiklerini kaydetti. Balcıoğlu, 11 sahayı da yenileyerek halkın hizmetine sunacaklarını, bunlardan 9'unu ise tamamladıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri minnetle anan Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlayarak, tüm vatandaşları fener alayı yürüyüşüne ve ardından Silivri Sahili'nde düzenlenecek İlyas Yalçıntaş konserine davet etti.

Başkan Balcıoğlu'nun 29 Ekim'de katıldığı bir başka etkinlik de Bedia Bıçakçı ve Müzeyyen Karaçiftçi'nin hazırladığı "Cumhuriyet Sergisi" oldu. Balcıoğlu, Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde Cumhuriyet Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Balcıoğlu, sergiye ilişkin "Sanat, bir toplumun kültürel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu sergi, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkmanın ve onları yaşatmanın güzel bir örneği" ifadelerini kullandı.

Açılışta emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Balcıoğlu, serginin 17 Kasım 2024 tarihine kadar açık olacağını hatırlattı.