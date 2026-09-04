Sinem Dedetaş: Seçime 3 gün kala gözaltılar apaçık bir planın parçası - Son Dakika
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Sinem Dedetaş: Seçime 3 gün kala gözaltılar apaçık bir planın parçası

Sinem Dedetaş: Seçime 3 gün kala gözaltılar apaçık bir planın parçası
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Görevden uzaklaştırılan tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 3 meclis üyesinin gözaltına alındığını ve bunun tesadüf olmadığını söyledi. Dedetaş, yarın yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesi kadın başkan yardımcılarının yaşadığı haksızlıkları da anlattı.

(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye meclis üyesi 3 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan ikisinin aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olduğunu belirterek, "Belediye başkan vekilliği seçimlerine yapılan itiraz ile yenilenecek olan seçime 3 gün kala yapılan bu gözaltıların tesadüf olmadığını biliyoruz. Apaçık bir planın parçası" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği mesajla belediyeye yönelik gerçekleştirilen yeni gözaltılara ve yaklaşan başkan vekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dedetaş, 1,5 ay önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen törende siyasilerin millet iradesinin kutsallığına dair yaptığı konuşmaları hatırlatarak millet iradesine duyulan saygının tek taraflı olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti. Dedetaş, "'Bu millet beni seçerse, benden yana olursa iradesine saygı duyarım. Aksi bir irade ortaya koyarsa, o zaman her türlü engeli yaratırım'. Bu mu gerçekten bizi refaha taşıyacak, mutlu insanlar olmamızı sağlayacak anlayış?" diye sordu.

KADIN BAŞKAN YARDIMCILARININ DURUMUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Dedetaş, 2 yıl 4 ay süren görev süresi boyunca belediyelere uygulanan tüm zorluklara rağmen kampanya vaatlerinin yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini aktararak, vaatlerde yer almayan pek çok eksiği giderdiklerini ve henüz yapılamayanları da planladıklarını kaydetti.

Belediyede üst yönetimi belirlerken eşit temsiliyeti önceliklendirdiğini ve 3 kadın başkan yardımcısı ile çalıştıklarına işaret eden Dedetaş, bu isimlerin süreç içerisinde yaşadıklarını detaylarıyla paylaştı. 30 yılı aşkın süredir devlet memuru olan Şehir Plancısı Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin kentsel dönüşümün önünü tıkayan plan notlarını düzenlediğini ifade eden Dedetaş, Deveci'nin 4 aydır tutuklu olduğunu bildirdi. 13 yıllık devlet memuru İktisat Fakültesi mezunu Başkan Yardımcısı Cansu Yılmaz'ın iş barışı ve sendikal süreçlerde iyileştirmeler yaptığını belirten Dedetaş, Yılmaz'ın İBB dosyası kapsamında eşinin tutuklanmasının ardından tek ebeveyn kalması ve yaşadığı yüksek kaygı nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün de bağlı olduğu, iç mimar ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ücretsiz HPV aşısından Anne-Bebek Taksiye kadar birçok projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Dedetaş, Çelik'in Vatan Emniyet'te gözaltında olduğunu ve cumartesi günü yapılacak Başkan Vekilliği seçiminde oy kullanamayacağını bildirdi.

"HİÇBİR BAŞARI VEYA SEÇİLMİŞLİK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRMEZ"

Soruşturmalara ve kadınların kamudaki temsiline değinen Dedetaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir başarı ya da seçilmişlik suç işleme özgürlüğü getirmez. Fakat suçu olmayan veya ispatlanamayan kimse de sırf siyasi hesaplar sebebiyle bu denli haksızlığa maruz bırakılamaz. Yoksa bırakılabilir mi? Bu karar da sizin. Elbette haksızlıklar kadın/erkek ayırmaksızın yapılıyor. Fakat kadınların iş dünyası, siyaset, kamu çok uzun yıllardır verdiği 'var olma' çabalarında, onca mücadeleler ile kazanılmış haklarında çok ciddi ve hızlı bir gerilemeye yol açıyor.

Bir örnekle bitireyim; bölgemizde hizmet veren, çocuklar için mesleki deneyim yaşatan bir işletmenin yöneticileri ile buluşmuştuk. Her yıl gelen minik misafirlerine 'büyüyünce hangi mesleği seçeceksiniz' diye sorarlarmış. İlk defa geçen yıl kız çocuklarımızdan 'belediye başkanı olmak istiyorum' cevaplarını almaya başlamışlar. 'Sizden sonra bu cevaplar gelmeye başladı' dediler. Bunu duyunca gözlerim dolmuştu. Kız çocuklarımız için artık bir cam tavan daha kırılmıştı. Peki, şimdi yeniden sorsak ne diyecekler acaba? Yarın Üsküdar için çok önemli bir gün. Belediye Meclisi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Unutmayalım ki, seçimde onurlu duracak meclis üyelerini tarih altın harflerle yazacak."

Kaynak: ANKA

Sinem Dedetaş, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Dedetaş: Seçime 3 gün kala gözaltılar apaçık bir planın parçası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinem Dedetaş: Seçime 3 gün kala gözaltılar apaçık bir planın parçası - Son Dakika
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