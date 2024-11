Şişli Belediye Başkanı Şahan: "Bu Kentin Her Bir Karışında Ne Baskıya Boğun Eğeceğiz, Ne de Kayyumlarla Yolumuzdan Geri Döneceğiz"

Güncel

(İSTANBUL) - Sosyal Demokrat Belediyeler (SODEM) Derneği ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Saraçhane'de İBB Meclis Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Şahan, "2025 için getirdiğimiz teklif; 415 milyar lira. Biz, bu bütçeyle bu kente değer katacağız. Bu kentin katma değerini artırıp daha çok üretim yapacağız, daha çok hizmet vereceğiz. Bu kentin her bir karışında ne baskıya boğun eğeceğiz, ne de kayyumlarla yolumuzdan geri döneceğiz" dedi.

İBB Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'nin 2025 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Kayyum uygulamalarına karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözlerini hatırlatan Şahan, Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Şahan, "Ne yazık ki bugün burada bir eksiğiz, Ahmet hocamız burada yok. Esenyurt halkının iradesi hiçe sayılmış ve Ahmet Başkanımızın yerine kayyum atanmıştır. Bir kere daha bu kürsüden vurgulamak isterim ki milletin iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Esenyurt halkı eninde sonunda seçilmiş belediye başkanına kavuşacaktır" dedi.

"Amacımız bu kentin tüm çocuklarını eşitlemek"

İBB bütçesinin her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulunduran sosyal demokrat bir bütçe olduğuna vurgu yapan Başkan Şahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bütçe, çocukların bütçesidir. 0-4 yaş arası bebeği olan ve anne-bebek destek paketinden yararlanan 80 bine yakın ailenin, 'Yenidoğan Destek Paketi'nden yararlanan 50 bin ailenin bütçesidir. 284 bin çocuğun içtiği 34 milyon litre halk süttür bu bütçe. 184 milyondan fazla kullanılan Anne-Kart'tır bu bütçe. Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kres¸lere dikti gözünü. Bununla ilgili bir de çekinmeden resmi yazı gönderdiler. 2019 yılından beri 105 Yuvamız İstanbul kreşi açtık. İlçelerde ise sayımız 130'a dayandı. Nasıl ki okullarda temizlik krizi tırmandığında bu mesele bir halk sağlığı meselesidir deyip elimizi taşın altına koyduysak; mesele çocuklarımızın eğitimi, güvenliği, okula aç gitmemesi olduğunda da her daim gerekeni yapmaya devam edeceğiz. 2019'da göreve geldiğimizde bunların hiçbiri yoktu. Sıfırdan başladığımız, çocuklarımız için tüm hizmetlerimizin tek bir amacı var: Bu kentin tüm çocuklarını eşitlemek."

"Bu bütçe; gençlerin ve öğrencilerin bütçesidir"

Şişli Belediye Başkanı Şahan, 2025 bütçesinin aynı zamanda kadınların, gençlerin, öğrencilerin, emeklinin, işçinin mavi yakalının, beyaz yakalının bütçesi olduğunu söyledi. Şahan, şunları kaydetti:

"2025 bütçesi, Anne Kart ile çocuklarını özgürce ve ücretsiz gezdiren tüm kadınlarındır. Bölgesel istihdam ofislerinden iş bulup eve ekmek götüren, hayatını geçindiren, özgürleşen 80 bine yakın kadındır. 2025 yılında kadınlar, anneler ve çocuklara ayırdığımız bütçeyi bir önceki döneme göre işte tam da bu sebeple 2 buçuk kat artırdık. Bu yüzden, İstanbul'un bütçesi emeklinin de bütçesidir. Bu kentte hayat pahalılığına, yoksulluğa direnen on binlerce emeklimize 10 bin lira pazar desteği verdik. İlçelerimizde de binlerce emeklimize maddi destek sağladık. Bu bütçe; gençlerin ve öğrencilerin bütçesidir. Başlattığımız burs programlarıyla 311 bin öğrenciye toplamda 1,3 milyar lira destek sağladık. 2019 yılında Ekrem Başkan göreve geldiğinde Büyükşehir Belediyesine ait bir tane bile öğrenci yurdu yoktu.

Şimdi 5 bine yakın öğrencimiz var bu yurtlarda. 2025 yılında dünya standartlarında, temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için 2,9 milyar lira bütçe ayırdık. İlk kez 2019 yılında kurulan Bölgesel İstihdam Ofislerimizle 300 bine yakın yurttaşımıza istihdam sağladık. 2025 yılı bütçemizde ise gençlerimize toplam 6 milyara yakın kaynak ayırdık. Sudan ulaşıma, kent lokantalarından sağlığa yani aylık giderlerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla 10 milyar liraya yakın destek sunmaya devam ediyoruz."

"Daha çok üretim yapacağız, daha çok hizmet vereceğiz"

2025 bütçesinin bilimin ve aklın ışığında hazırlandığını kaydeden Resul Emrah Şahan, 2002-2019 yılları arasında İstanbul'da kent hakkını değil bir avuç insanın hakkını gözeten politikalar ve yönetimlerle büyük bir bedel ödendiğini söyledi. Kamusal alanların özel imara açılmasıyla üretilen 130 proje sonucu bir avuç insana 85 milyar dolar sermaye yaratıldığını anlatan Şahan, bu rakamın 2025 İBB giderlerinin 5 katı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sadece 85 milyar lira ile İstanbul'un deprem sorununu çözerdik. 85 milyar dolar ile bu kentin çocuklarının, mutlak yoksullukla mücadele edenlerin, işsizlerin, bir kenara itilenlerin hakkını korurduk. Bu kentin ranta yıllar boyunca kurban gitmesinin hesabını kimse veremezken; bizim ise hesabını veremediğimiz tek bir kuruş bile yoktur. 2025 için de getirdiğimiz teklif; 415 milyar lira. Biz, bu bütçeyle bu kente değer katacağız. Biz, bu kentin katma değerini artırıp daha çok üretim yapacağız. Daha çok hizmet vereceğiz."

"Sosyal devleti kuracağız"

Resul Emrah Şahan, israfın karşısında İstanbullu için dimdik durup; mecliste konuşulan bütçenin her bir kuruşunu hizmete harcamak, halkın olanı halka geri vermek için çalışacaklarını belirtti. Her yurttaşın sosyal adalete her şeyden daha çok ihtiyacı olduğunu aktaran Şahan, "Halkımızın bizden beklediği güven, adalet, eşitlik düzenini; sosyal devleti kuracağız. Bu düzeni bugün merkezi yönetime gelmeyi beklemeden yerelde kuruyoruz. Yarın iktidarı alıp tüm Türkiye'de kuracağız. Bu kentin her bir karışında ne baskıya boğun eğeceğiz, ne de kayyumlarla yolumuzdan geri döneceğiz. Ne ekonomik krizin ardına sığınırız ne de bu ülkeye hizmet etmekten geri dururuz. Halkımıza adil ve eşitlikçi bir kamu hizmeti sağlamak için yeni dönemde çalışmaya var gücümüzle devam edecek; tam yol ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.