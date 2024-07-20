Şişli Belediyesi Muharrem Ayında 17 Bin Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Muharrem Ayında 17 Bin Kişiye Aşure İkram Etti

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Şişli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin 10 farklı noktasında 17 bin kişiye aşure ikram etti. Şişli Fatma Girik Parkı'nda gerçekleşen aşure lokması etkinliğinde ise sahneye davet edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, usta sanatçılarla birlikte bağlama çaldı, türkü söyledi.

20.07.2024 14:14  Güncelleme: 14:34
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin 10 farklı noktasında 17 bin kişiye aşure ikram etti. Şişli Fatma Girik Parkı'nda gerçekleşen aşure lokması etkinliğinde ise sahneye davet edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, usta sanatçılarla birlikte bağlama çaldı, türkü söyledi.

Şişli Belediyesi tarafından Alevi vatandaşların tuttuğu 12 günlük Muharrem Matemi'nin ardından, 17 bin kişiye bereketin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure dağıtıldı.

Şişli Belediyesi Aşevi'nde pişirilen aşureler, gün boyu başta Mecidiyeköy Meydanı, Çağlayan Meydanı, Şişli Camii ve Kuştepe Camii dahil olmak üzere ilçenin en yoğun nüfusunun bulunduğu 10 ayrı noktasında vatandaşlara ikram edildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fatma Girik Parkı'nda 19 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen aşure lokması etkinliğine katıldı. Şahan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, CHP'nin İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Parti Meclisi Üyeleri Ozan Işık ve Bedirhan Berk Doğru, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, CHP Şişli İlçe Başkanımız Tamer Özcanlı ile Şişli Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Şahan ve davetliler, etkinliğe katılan binlerce kişiye aşure dağıttı.

Programda kısa bir konuşma yapan Resul Emrah Şahan, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.  Bu birliktelikler, bu aşureler, bu kazanlar, hep huzur için ve birlikteliğimiz için kaynasın" dedi.

Başkan Şahan sahneden hem bağlama çaldı hem türkü söyledi

Aşure ikramının ardından usta sanatçılar Muharrem Temiz, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik, sahne aldı. Deyişler ve türkülerle devam eden etkinliğin sürprizi ise Başkan Şahan ile CHP Milletvekili Umut Akdoğan'ın Tolga Sağ tarafından sahneye davet edilmesi oldu. Şahan ve Akdoğan,  sanatçılarla birlikte hem bağlama çaldı, hem türkü söyledi. Gecede, izleyiciler de türkülere eşlik ederek renk kattı.

Şişli Belediyesi Muharrem Ayında 17 Bin Kişiye Aşure İkram Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Muharrem Ayında 17 Bin Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Muharrem Ayında 17 Bin Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika
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