Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir ev ve 2 araca düzenlenen operasyonda 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun 51 kilogramının kristalize, 162 kilogramının sıvı halde olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu H.H. ile Irak uyruklu A.J.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.
Şişli’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BİR EV VE 2 ARACA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Ekim’de Şişli’de bir ev ve 2 araca operasyon düzenledi.
51 KİLOSU KRİSTALİZE, 162 KİLOSU SIVI
Yapılan aramalarda 51 kilogramı kristalize, 162 kilogramı sıvı halde olmak üzere toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu H.H. ile Irak uyruklu A.J.Q. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?