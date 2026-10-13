Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

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İstanbul’un Şişli ilçesinde bir ev ve 2 araca düzenlenen operasyonda 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun 51 kilogramının kristalize, 162 kilogramının sıvı halde olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu H.H. ile Irak uyruklu A.J.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri <a class='keyword-sd' href='/iran/' title='İran'>İran</a>, biri <a class='keyword-sd' href='/irak/' title='Irak'>Irak</a> uyruklu 2 şüpheli adliyede

BİR EV VE 2 ARACA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Ekim’de Şişli’de bir ev ve 2 araca operasyon düzenledi.

Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

51 KİLOSU KRİSTALİZE, 162 KİLOSU SIVI

Yapılan aramalarda 51 kilogramı kristalize, 162 kilogramı sıvı halde olmak üzere toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu H.H. ile Irak uyruklu A.J.Q. gözaltına alındı.

Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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