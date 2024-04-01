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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 751
Toplam Seçmen : 249.841
Açılan Sandık : 595
Açılan Sandık Oranı : % 79,23
Kullanılan Oy : 117.597
Geçerli Oy : 114.223
Katılım Oranı : % 59,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKADEM UZUN% 43,6249.819
AK PARTİHİLMİ BİLGİN% 30,9135.306
MHPREHA KARS% 10,6412.157
CHPTACETTİN KEPENEK% 7,778.874
YENİDEN REFAHFATİH KALKAN% 2,853.255
ZAFER PARTİSİUMUT ÜREDİ% 0,961.094
İYİ PARTİMERVE YILDIZ YARAY% 0,84957
SAADETZEKİ KILIÇ% 0,67762
DİĞER% 0,42475
DEVA PARTİSİSERDAR İNCE% 0,3343
MİLLİ YOLZEKİ HARAL% 0,28316
MEMLEKETKEREM OKYAY% 0,21239
BTPNECATİ KILINÇ% 0,17195
DEM PARTİSEMİHA ŞAHİN% 0,11126
DPBAHADIR BAŞER% 0,0562
TKHMEHMET CERAN% 0,0450
HÜDA PARYUNUS KAYA% 0,0443
YTPİLHAMİ ÖZEN% 0,0338
VATAN PARTİSİMETİN ÇEKEN% 0,0336
MİLLETMUSTAFA YILMAZ% 0,0334
HKPHÜSEYİN ÖZLEM% 0,0228
HAK-PARMEHMET BAKİ ARSLANARGUN% 0,0114
AKINCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 82,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMURAT SEVİNÇ% 59,97941
AK PARTİHASAN ŞEN% 29,95470
CHPCAFER KUZU% 7,46117
YENİDEN REFAHAHMET AYDIN% 1,9831
SAADETMEHMET KOÇAK% 0,457
BTPRUHİ SARI% 0,193
ALTINYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 89,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSEZAİ SUBAŞI% 51,41.263
AK PARTİSİNAN AKBULUT% 45,341.114
CHPERHAN ATALAY% 1,6340
BÜYÜK BİRLİKAHMET COŞGUN% 1,0626
SAADETSAADETTİN ÇERİK% 0,256
YENİDEN REFAHMUSA TORUN% 0,25
BTPYUSUF CERRAHOĞLU% 0,123
DİVRİĞİ

Açılan Sandık Oranı : % 24,32
Katılım Oranı : % 88,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ÇETİN% 53,49682
CHPCİHAN DENİZ AKBAŞ% 44,39566
İYİ PARTİÖNER TELLİOĞLU% 1,4919
SAADETUĞUR TUR% 0,395
HÜDA PARHÜSEYİN ÖKMEN% 0,162
MİLLİ YOLHASAN HÜSEYİN ÇİTİL% 0,081
DOĞANŞAR

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN KARATAŞ% 62,75256
MHPHALİL BALIK% 36,76150
YENİDEN REFAHMEHMET CEMAL TÜRKUĞUR% 0,492
GEMEREK

Açılan Sandık Oranı : % 79,31
Katılım Oranı : % 83,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAİ ÇELİKTEN% 59,963.046
AK PARTİREMZİ KILIÇDAĞI% 24,981.269
MHPEROL SAĞIRKAYA% 10,14515
CHPMENDERES ÇAĞATAY% 2,24114
SAADETİBRAHİM YOKUŞ% 1,0855
İYİ PARTİTURAN SAĞIRKAYA% 0,6332
DSPMUSTAFA SOYTÜRK% 0,5126
GELECEK PARTİSİMUSTAFA KARAKILIÇ% 0,189
MİLLİ YOLHAKAN ACAR% 0,168
BTPNURİYE UYGUN% 0,126
GÖLOVA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜRÜN

Açılan Sandık Oranı : % 81,25
Katılım Oranı : % 80,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNAMİ ÇİFTÇİ% 33,41.684
CHPİLYAS EŞİYOK% 30,781.552
AK PARTİTURGAY ASLANTAŞ% 27,071.365
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN OCAKCI% 5,08256
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN ALAGÖZ% 2,02102
SAADETADNAN TAŞDEMİR% 0,5729
İYİ PARTİERCAN UZMAY% 0,5427
BAĞIMSIZADNAN ERTÜRK% 0,3819
BTPZEYNEP HAYIR% 0,168
HAFİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP GÖRLER% 51,03819
MHPHARUN İSA GÜLTAY% 41,99674
SAADETYASİN ASLIVAR% 3,7460
CHPNİZAMETTİN KOÇAK% 2,2436
YENİDEN REFAHYAVUZ KIRKAÇ% 116
İMRANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ ÜREK% 56,291.002
CHPSELAHATTİN PERÇİN% 25,11447
BAĞIMSIZÖZKAN DEMİR% 17,64314
YENİDEN REFAHAYHAN ÖZTÜRK% 0,5610
SAADETİBRAHİM AKÇA% 0,346
BTPVOLKAN DAĞDEVİREN% 0,061
KANGAL

Açılan Sandık Oranı : % 86,96
Katılım Oranı : % 84,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZTÜRK% 39,421.827
MHPSERKAN HALVER% 31,161.444
BÜYÜK BİRLİKHALİL YILDIRIM% 19,9922
CHPMUHİTTİN DEMİR% 3,67170
YENİDEN REFAHMURAT UYANIK% 3,54164
BTPHURZEM TURGUT% 1,7380
SAADETMÜCAHİD IŞIK% 0,4119
DEM PARTİNALAN GÜNEŞ% 0,178
KOYULHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 80,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAŞKIN FIRAT% 46,59451
İYİ PARTİBORA KARAKULLUKCU% 45,66442
MHPGÜLAY FIRAT% 3,9338
BAĞIMSIZYURDAL EPSİLELİ% 3,231
SAADETMEHMET AĞCA% 0,525
BTPSUAT ÇORBACI% 0,11
SUŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,87
Katılım Oranı : % 80,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET AYHAN KAYAOĞLU% 33,872.717
AK PARTİFAZLI YÜKSEL% 29,912.399
BÜYÜK BİRLİKSEDAT SEL% 22,051.769
CHPSEMİH DOĞANCI% 9,08728
İYİ PARTİERHAN ŞİMŞEK% 2,48199
YENİDEN REFAHNURETTİN BAŞAR% 1,68135
SAADETMURAT ERDEM% 0,6250
DPEMRE AKAN% 0,1411
BTPSEMA ORAK% 0,086
HÜDA PARABDULLAH ÇELİK% 0,065
DİĞER% 0,032
ŞARKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKASIM GÜLTEKİN% 55,476.687
MHPNECMETTİN MERMER% 26,513.196
CHPZEKİ SUBAŞI% 13,271.600
YENİDEN REFAHUĞUR ÇINAR% 2,8338
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL KEÇELİ% 0,896
BTPAYHAN KARAYANIK% 0,6274
SAADETMUSTAFA DOĞAN% 0,5364
ULAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 87,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURAN İLBEY% 36,23701
YENİDEN REFAHCEMALETTİN KARACALAR% 29,72575
CHPİSMAİL SIRATAŞ% 24,39472
BÜYÜK BİRLİKMUSA ÇELİK% 8,94173
BTPÖNDER YILMAZ% 0,469
SAADETÖMER FARUK KOÇ% 0,265
YILDIZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 80,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR GÖKTAŞ% 49,511.621
AK PARTİMEHMET SABİT KARAKAŞ% 44,51.457
BÜYÜK BİRLİKBAHATTİN AYDIN% 2,2674
CHPDURAN ATEŞ% 1,859
SAADETÖMER ALMA% 0,9832
YENİDEN REFAHMUHARREM ATEŞ% 0,6421
BAĞIMSIZAHMET ARKAZ% 0,134
DEM PARTİYEKBUN AŞKIN% 0,062
BTPGÜLSÜN ÇINAR% 0,062
YTPSERGEN BOYRAZ% 0,062
ZARA

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 79,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÇELİK% 44,822.689
CHPMEHMET ALİ ASLAN% 30,091.805
AK PARTİKENAN OĞUZHAN% 22,741.364
YTPSEZAİ SARIYILDIZ% 1,0764
YENİDEN REFAHYAHYA DOĞAN% 0,848
SAADETRASİM ASAN% 0,2213
HÜDA PARMEHMET ŞAH ÇELİK% 0,138
BTPHASAN ATEŞ% 0,16
DİĞER% 0,032

Kaynak: AA

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