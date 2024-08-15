Sivas\'ta Bisiklet Kazası: Çocuk İnşaat Demirine Saplandı

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SİVAS'ta, bisiklet sürerken dengesini kaybeden Gürkan Koç (11), bahçe duvarında açıkta duran inşaat demirinin üzerine düştü. Demir, Koç'un kalbine yakın bir noktaya saplandı. Koç'un göğsünde oluşan 8 santimetre derinliğindeki yaraya 15 dikiş atıldı.

Olay, 3 gün önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na giden Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bisiklet yolunda bisiklet süren Gürkan Koç, dengesini kaybedip, yol kenarındaki beton bahçe duvarına doğru savruldu. Duvarda, açıktaki inşaat demiri, Koç'un göğsüne saplandı. Yoldan geçenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Koç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Koç'un göğsüne saplanan demirin 8 santimetre vücuda girdiği belirlendi. Koç, hastanedeki tedavisinin ardından ise evde kontrol edilmek üzere taburcu edildi.

'O İSTİNAT DUVARINI YAPAN FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİM'

Oğlunun ölümden döndüğünü söyleyen Uğur Koç, "Bisiklet sürerken dengesini kaybedip istinat duvarındaki demirlere takılmış. Yaklaşık 8-9 santimetre vücuduna darbe almış. Vücudunda kesikler oluşmuş. Yoldan geçenler ambulansı aramışlar. Bana da çocuğun telefonundan ulaştılar. Ben de olay yerine gittim. Ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdük. Hemen orada müdahale ettiler. Daha sonra kontrolleri yapıldı. Derin bir yarası vardı. 15 tane dikiş attılar. Şu anda sağlık durumu iyi ama orada tedbirlerin yetersiz olduğundan duvardaki demirlerden kaynaklı yaralanma oluştu. O duvarı yapan firmadan şikayetçiyim. Karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR UCUZ ATLATTI'

Duvar inşaatı bittikten sonra demirlerin kesilmediğini belirten Koç, "Bizim çocuğumuzun başına geldi. Başkalarının çocuğunun başına gelmesin. Burada bir ihmal var. Bu ihmalkarlığın giderilmesini istiyorum. Başka bir çocuğun başına gelmesin. Başka aileler üzülmesin. Demir biraz derine girmiş olsaydı, kalbine de gelebilirdi. Göğüs kafesinin altında baya bir yarası var. Allah'a çok şükür ucuz atlattı. Rabbim çocuğumuzu bizlere bağışladı. İstinat duvarı yapılmış ama ihmal ile o demirler öylece bırakılmış" diye konuştu.