Siyah Martı\'dan Hz. Muhammed Animasyonu

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"Tay", "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "İksir" ve "Sagu ve Pagu: Büyük Define" adlı yapımlara imza atan Siyah Martı animasyon şirketi Hazreti Muhammed'in hayatını animasyon film yapıyor.

Siyah Martı animasyon şirketi ortaklarından yapımcı Nurullah Yenihan, Türkiye'de animasyon sektörünün gelişimini, yeni projelerini ve Hazreti Muhammed'in hayatının anlatılacağı animasyon filmi AA muhabirine anlattı.

Yenihan, Türkiye'de animasyon sektöründe üretim kapasitesi anlamında bir geriye gidiş yaşandığını ancak sinemadaki seyirci sayıları açısından büyük bir değişim olmadığını söyledi.

Kovid-19 salgını öncesi rakamlarına göre animasyon film seyirci sayısındaki düşüş ortalamasının dünyada yüzde 50'lere ulaşırken, Türkiye'de yüzde 25'lerde kaldığına dikkati çeken Yenihan, şöyle devam etti:

"Üretim kapasitesi anlamında Türkiye'de bir geriye gitme var. Bunun birçok sebebi de var. Oyun sektörünün bir darbesi oldu, bizim yetişmiş personelimizi transfer etti ve yenilerini yetiştirmek zorunda kaldık. Pazardaki ekonomik hareketlilik animasyon sektörünü de vurdu. Çünkü ödenmesi gereken maaşlar, yazılım kiraları, donanım giderleri dolara endeksli olduğu için çok yüksek arttı. Fakat karşılığında pazarda böyle bir rakam artışı olmadığı için stüdyolar küçülmeye doğru gitti."

Yenihan, dünyada dizi satışları ile ilgili bir durgunluğun olduğuna da işaret ederek, "Fuarlara gittiğimiz zaman aldığımız geri bildirimler bu yönde. Fakat sinema satışlarında bir hareketlilik var. Pandemi döneminde sinema üretiminde azalma olunca özellikle dijital platformların yayın açığı doğmaya başladı. Sinema satışlarımız çok mükemmel olmasa da yavaş yavaş ivme kazanıyor, iyi gidiyor. Gelecekte umut vadeden ilişkiler oluşturuyor." dedi.

"Türk seyircisinin yakından tanıdığı usta bir ismin de projede imzası olacak"

Hazreti Muhammed'in hayat hikayesini anlatan bir üçlemeye başladıklarından da bahseden Yenihan, şunları kaydetti:

"İsimlerini 'El-Emin', 'El-Nebi' ve 'El-Veda' şeklinde düşünüyoruz. Senaryosu bitmek üzere. Çok kapsamlı bir ekip tarafından yazılıyor. Bu kadar hassas bir konuda herkesin güvenebileceği çok değerli bir otoritenin danışmanlığıyla hareket ediyoruz. Çocukların ilgisini yakalayabilmek bizim için ayrıca önemli. Bunun için mizah konusunda Türk seyircisinin yakından tanıdığı usta bir ismin de projede imzası olacak. Tay filminden sonra kendimize bu misyonu edindik. Çok büyük bir proje. Şu anda senaryoda 120 tane diyaloglu karakter var. Bu karakterlerin modellemeleri ve tasarlamaları yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Görüntü kalitesiyle de iddialı olduklarını vurgulayan Yenihan, her anlamda izleyiciyi mutlu edecek bir yapıma imza atacaklarını ve bu kapasiteye ulaştıklarında bu projeye giriştiklerini dile getirdi.

Nurullah Yenihan, yapımın bütün dünyada izlenmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Filmin, Müslüman coğrafya dışında da izlenilerek merak uyandırması ve başka şeylere vesile olmasını istiyoruz. Bunun için de senaryosuyla, müziğiyle, hikayesiyle, dublajıyla kaliteli bir içerik yapmamız lazım. O yönde bir çalışma yapıyoruz. Projede büyük partnerlerimiz de var. Yurt dışındaki dağıtımı için büyük dağıtımcılarla da görüşüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün projeler aslında bu projeye ulaşma amacımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana hedefimiz 5 Eylül 2025'e yetiştirmek"

Hazreti Muhammed'in hayatının anlatılacağı animasyon filmin 100 ülkede vizyona girmesini amaçladıklarını aktaran Yenihan, şu bilgileri verdi:

"Hikayemiz çok detaylı işleniyor. İlk filmde, Peygamber Efendimizin doğumundan önce, doğumu sonrasında ve 40 yaşına kadar olan bir bölümü anlatacağız. İlk teaser da bir ay içerisinde yayınlanacak. Ana hedefimiz 5 Eylül 2025'e yetiştirmek. Peygamber Efendimizin doğum haftası olan Mevlit Kandilinde vizyona sokmak istiyoruz. O yönde geniş bir ekip çalışıyor. Geceli gündüzlü bir çalışma var. Emin olun çok detaylı modeller çalışılıyor. Yakında modellerden ufak paylaşımlar da yapmaya başlayacağız. Çok güzel karakterler çıkıyor. 'Çağrı' filminde insanların algılarına oturmuş kahraman karakterlerin yerine bizim karakterlerimizin oturmasını istiyoruz. Hazreti Hamza'yı bizim tasarladığımız olarak hayal etsinler istiyoruz. Dolayısıyla onun için çok detaylı çalışıyoruz. İzleyiciler, benzer filmlerden farklı olarak birçok karakterin 40 sene öncesi ve 23 sene sonrasını görüyor olacakları için bazılarının çocukluk, gençlik ve yaşlılık hallerini de görecekler."

Yenihan, güvenilir bir kadro ile çalıştıklarının altını çizerek, Unreal Engine yazılımını da kullanarak hayata geçirecekleri yapımda Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önceki sadece Arap Yarımadası'nı değil, bütün dünyada yaşananları anlatacaklarını söyledi.

"Tay" filminin üçüncüsü Endülüs'te geçiyor

"Tay" animasyon filminin de 21 ülkede eş zamanlı vizyona girdiğini aktaran Nurullah Yenihan, özellikle Avrupa ülkelerinden ve sınır şehirlerinden talepler geldiğini, yurt dışı satış sürecinin de devam ettiğini ifade etti.

Nurullah Yenihan, 28 Mart 2025'te "Tay" serisinin üçüncü filmini izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "'Tay: Endülüs' geliyor. 978 yılında kahramanlarımız Endülüs'e bir yolculuk gerçekleştirecek. O dönemin önemli şahsiyetlerini göreceğiz. Özellikle Tay'ın vermiş olduğu hikaye misyonunda biz hep alttan bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Üçüncü filmde İslam'ın kadına vermiş olduğu önemi anlatmaya çalışıyoruz. Gelecekte çok büyük bir yönetici olacak Endülüs'te bir kadının çocukluğunu işliyoruz. Dördüncü film de İstanbul'da geçecek." şeklinde konuştu.???????

"Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu"nun üçüncü filminin de 6 Aralık'ta vizyona gireceğini belirten Yenihan, yeni animasyon yapımlarına ilişkin ise şunları anlattı:

"'Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu' filmimizde bu sefer zamanda yolculuk yapan karakterlerimiz, yeni bir medeniyete gidecekler. Türkiye'de bazı bölgelerde piramit benzeri yapıların olduğunu gördük ve bu yapılar üzerine bir hikaye kurduk. Çok eski bir medeniyete gidip oradaki bir krallık mücadelesine şahit olacaklar. 'Zatonya' filmimiz ise 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. Daha önce Disney Channel'da seri dizisi yapılan bir yapımdı. Karakterler bizim coğrafyamızdan. Çok komik karakterlerimiz var. Mizah anlayışları çok yüksek karakterlerin. Görüntü kalitesi gerçekten çok yüksek. Bunda çok iddialı olacağım. Çünkü uluslararası kaliteyi yakaladık Zatonya'da. Görüntü kalitesini izleyicilerimiz de görünce çok mutlu olacaklar. Zatonya'nın yurt dışında da iddialı bir yapım olacağını düşünüyorum. Haziran 2025'te ise 'Sıfır Atık Takımı' vizyona girecek. O da görsel olarak büyük bir proje. Kaptan Pengu tarzında hayvan karakterlerle oluşan bir hikaye. Görüntü kalitesi ve hikaye anlamında onda da çok iddialıyız. Mizahı yüksek bir içerik."