Siyaset ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenecek 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Canlar" programı kapsamında Alevi-Bektaşi kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Sivas/10.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Edirne İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Edirne/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, valilik ziyaretinde bulunacak.

(Kırklareli/12.00/Edirne/15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli Açılış Töreni'ne, Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı'na, AK Parti Teşkilat Akademisi ve İl Danışma Müzakerelerine katılacak, valiliği ziyaret edecek.

(Bursa/11.00/12.30/14.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

(İstanbul)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Fransa'nın Strasbourg takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'de devam eden yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Stavelot/13.00-17.00)

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