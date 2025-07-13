Siyasi Gelişmeler ve Küresel Olaylar

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçici tedbirle belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere ile Belediye ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, "Halk Buluşması"na katılacak.

(Adıyaman/14.00/14.45/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi ve Milliyetçi Kongre Derneğinin TBB Litai Konukevi'nde düzenleyeceği programa katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker ile Datenpol Arena'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Südstadt/18.00) (Fotoğraflı)

2- ABD'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

(New York/22.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Apeldoorn/21.00) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Londra/18.00) (Fotoğraflı)

5- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 7. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Derby/13.00/16.00) (Fotoğraflı)

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