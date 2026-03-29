Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Aydın/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Doğu Karadeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak; AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Trabzon/10.00/12.30/Rize/15.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

(İslamabad)

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası; Anadolu Efes-TOFAŞ, Karşıyaka-Mersinspor ve Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Zerenspor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

(İzmir/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı altıncı haftasında; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/Muğla/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı altıncı haftasında; Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

9- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlanacak.

10- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.