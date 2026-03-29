Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları - Son Dakika
Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

29.03.2026 00:10
CHP lideri mitingde, Bakan Fidan Pakistan'da toplanıyor. Spor turnuvaları devam ediyor.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Aydın/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Doğu Karadeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak; AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Trabzon/10.00/12.30/Rize/15.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

(İslamabad)

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası; Anadolu Efes-TOFAŞ, Karşıyaka-Mersinspor ve Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Zerenspor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

(İzmir/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı altıncı haftasında; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/Muğla/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı altıncı haftasında; Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

9- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlanacak.

10- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.

Kaynak: AA

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
