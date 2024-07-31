Siyasi Parti Liderleri Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Suikasta Uğramasını Kınadı

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Bazı siyasi parti genel başkanları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin kınama ve taziye mesajları yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas lideri İsmail Heniyye'nin alçak bir saldırı sonucunda şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Heniyye, yalnızca Filistin mücadelesinin değil tüm İslam ümmetinin onur simgesi, vakarın cisimleşmiş haliydi. Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Heniyye'nin mücadelesine şahidiz. Şehadeti mübarek, mekanı cennet olsun! Kardeş Filistin halkının ve İslam aleminin başı sağ olsun."

"Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işareti"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından, " İran'da gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail'in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Heniyye'nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir."

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaktan geri durmayacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas lideri İsmail Heniyye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mücahit İsmail Heniyye'ye Cenabıallah'tan rahmet, kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Fatih Erbakan, Heniyye'nin oğlu Abdüsselam Heniyye'yi arayarak taziye dileklerini iletti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu taziye mesajında, siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırı ile yalnızca Filistin'i değil, başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün İslam ülkelerini tehdit ettiğini ve barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"Siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlara karşı harekete geçmeyen, birlik içerisinde somut adım atmayan Müslümanlar, artık nasıl bir terör örgütüyle karşı karşıya olduklarını görmeli değiller mi? Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaktan geri durmayacağız." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, Heniyye ve diğer bütün şehitlere Allah'tan rahmet, Filistinlilere sabır diledi.

"Bu saldırılara destek veren yapılara karşı kararlı bir duruş gösterilmeli"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yazılı açıklamasında, Heniyye suikastının Türkiye'nin de yer aldığı Orta Doğu coğrafyasında artık hiç kimsenin hayatının güvende olmadığını ispatlayan bir gelişme olduğunu belirtti.

Heniyye suikastını nefretle kınayan, Filistin halkına başsağlığı dileyen Aksakal, "Türk milleti, bugünden tezi yok, aynı hedef tahtasında görülen Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında ve öncülüğünde topyekün kol kola girmeli, İsrail başta olmak üzere bu saldırılara destek veren tüm yapılara karşı kararlı bir duruş göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Barıştan yana olan tüm insanlık intifadaya başlamalıdır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle başka bir ülke topraklarına tecavüz edilerek yapılan bu kahpe saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda şehit olan İsmail Heniyye'ye Yüce Allah'tan rahmet, aile efradı başta olmak üzere tüm Gazze, Filistin halkı ve İslam dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Artık, sadece Filistin halkı değil, bütün İslam alemi, hatta barıştan yana olan tüm insanlık intifadaya başlamalıdır."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya mesajında, suikastın Tahran'da düzenlenmesinin, "Tahran'ın karşı istihbaratının ne kadar zayıf olduğunu kanıtladığını, İsrail istihbaratının İran'da rahat operasyon yapabildiğinin delili olduğunu" savundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya paylaşımında, "İsmail Heniyye, hepimizin, Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu suikastın Filistin'in zafere ilerlemesinin önüne geçme şansı yok. Bu savaşı İsrail kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.