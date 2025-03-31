Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu'na Destek

Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu\'na Destek

DEVA, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri bayram ziyareti için bir araya gelirken, CHP Genel Başkan yardımcıları ve çevresindeki partililer, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip açıklamalarda bulunacaklar. Ayrıca, çeşitli cenaze törenleri ve futbol maçları da gündemde.

31.03.2025 09:01  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - 15.00 - DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel merkezlerinde siyasi partilerin temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - İstanbul Barosu avukatları Silivri'de Marmara Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, protestolarda tutuklanan gençleri Menemen ve Şakran Cezaevlerinde ziyaret edecek, ziyaretlerinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'de basın toplantısı düzenleyecek, bayramlaşma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.41 - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın cenazesi, Afyonkarihsar Sandıklı'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AFYONKARAHİSAR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı oynanacak. (İSTANBUL)

- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, Politika, Futbol, Güncel, Refah, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

09:34 MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 09:54:26. #7.13#
SON DAKİKA: Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement