Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve Ekrem İmamoğlu\'na Destek

09.00 - 15.00 - DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel merkezlerinde siyasi partilerin temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - İstanbul Barosu avukatları Silivri'de Marmara Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, protestolarda tutuklanan gençleri Menemen ve Şakran Cezaevlerinde ziyaret edecek, ziyaretlerinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'de basın toplantısı düzenleyecek, bayramlaşma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.41 - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın cenazesi, Afyonkarihsar Sandıklı'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AFYONKARAHİSAR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı oynanacak. (İSTANBUL)

- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...