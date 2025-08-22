Siyasi ve Ekonomik Ziyaretler Gündemde - Son Dakika
Siyasi ve Ekonomik Ziyaretler Gündemde

22.08.2025 00:11
Bugün önemli siyasi ziyaretler, basın açıklamaları ve istatistik duyuruları gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklamasında bulunacak, Karpaz Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Divriği İlçe Başkanlığı, ?Divriği Belediyesi ve Divriği Ulu Camisi'ni ziyaret edecek, cuma namazına ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Sivas/ 11.00/11.30/12.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, MHP İl Başkanlığını ve 51. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni ziyaret edecek.

(Artvin/15.30/16.00/16.50/17.00/19.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Sakarya/10.00/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnafı ve Birlik Vakfı'nı ziyaret edecek, MÜSİAD-Gönüllü Kuruluşlar Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00/12.00/13.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, burada İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, esnafla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla istişare toplantısına iştirak edecek.

(Siirt/08.15/09.30/10.30/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Iğdır/11.00/14.00/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat edecek, Gazze konulu basın açıklamasına katılacak.

(İstanbul/13.12/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aydın yurt inşaatında incelemelerde bulunacak, yapımı tamamlanan tesislerin açılış töreninin ardından Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçı etkinliğine katılacak.

(Aydın/10.15/11.00/16.00/16.30/18.15)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında Arca Çorum FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek.

(Çorum/21.30)

4- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

Kaynak: AA

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
