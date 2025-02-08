Siyasi ve Spor Etkinlikleri Gündemde - Son Dakika
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Siyasi ve Spor Etkinlikleri Gündemde

TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı önemli etkinliklere katılacak, spor müsabakaları devam edecek.

08.02.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu ve Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması programlarına katılacak.

(İstanbul/10.30/Antalya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(Sakarya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor ve Net Global Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK, Adanaspor- Manisa FK, Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sürecek.

(Iğdır/Malatya/13.30/Adana/Sakarya/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig'de 19. hafta, 2. Grup'ta oynanacak bir maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan- Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynanacak; TÜRŞAD-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Halkbank, Altekma-İstanbul Gençlikspor, Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bitlis/Antalya/Ordu/13.00/İzmir/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Güneysu- Rize Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Spor Toto-DEPSAŞ Enerji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Rize/Konya/14.00/Ankara/15.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun genel kurulu, Ankara Green Park Otel'de yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Numan Kurtulmuş, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi ve Spor Etkinlikleri Gündemde - Son Dakika

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