Skolyoz Hastası Kardelen, Ameliyatla Hayata Tutundu - Son Dakika
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Skolyoz Hastası Kardelen, Ameliyatla Hayata Tutundu

İzmir'de tekerlekli sandalye ile yaşayan 16 yaşındaki Kardelen Akbay, İstanbul'da geçirdiği omurilik ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Kardelen, hayata yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor.

07.12.2024 11:23
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2) KARDELEN, DHA'NIN HABERİ SONRASI OMURİLİK AMELİYATIYLA HAYATA TUTUNDU

İZMİR'de tekerlekli sandalye ile yaşayan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Kardelen Akbay (16), DHA'nın haberi sonrası İstanbul'da geçirdiği omurilik ameliyatıyla hayata tutundu. Akbay, "Ameliyattan çıktığımda ilk kurduğum cümle 'Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum' oldu" dedi.

İzmir'de Fadime (48)- Abdullah Akbay (55) çiftinin kızları Kardelen Akbay'a, 5 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Düzenli aralıklarla hastane kontrolüne götürülen Kardelen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesi, gün geçtikçe arttı. Akbay'ın kontrol sürecine pandemi döneminde 1 yıl ara verildi. Daha sonra kontrole götürülen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesinin yüzde 85'e kadar çıktığı belirtildi. Akbay, günlük yaşamına tekerlekli sandalye ile devam etmek zorunda kaldı. 1,5 yıl boyunca doktor arayan Akbay ailesi, kızlarını ameliyat edecek bir doktor bulamadı. Bu süreçte Kardelen'in skolyoz eğrilik derecesi yüzde 96'ya ulaştı. Eğrilik derecesi artan Kardelen Akbay ile ilgili DHA'nın yaptığı haber, ses getirdi.

İSTANBUL'DAN SES GELDİ

Haberin ardından harekete geçen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, aile ile görüştü. İstanbul'a giden Kardelen Akbay, 14 Kasım'da 20 kişilik gönüllü uzman ekip tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından hayata tutunan Kardelen Akbay, hastanedeki 3 haftalık tedavi sonrası İzmir'e döndü. Tedavi süreci evinde devam eden Akbay, "Ameliyatımın 3'üncü haftasındayım. Ameliyattan çıktığımda ilk kurduğum cümle 'Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum' oldu. 17 Kasım, doğum günüm ve yeni yaşıma sağlıklı bir şekilde girdim. Çok mutluyum. Doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

'KEMİĞİM KALBİME BATIYORDU'

Ameliyat sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyen Akbay, "Sadece ağrım çok oldu. Ama şu an çok iyiyim. Rahat nefes alabiliyorum. Savaştım; kazandım. Hiç kimse umudunu kaybetmesin, onlar da kazanabilirler. Daha önce çok yürüyemiyordum. Yürüyünce kemiğim kalbime batıyordu, tıkanıyordum. Yürürken hep belimi tutuyordum. Şu an istediğim kadar yürüyebiliyorum. Hastanede servise getirdiklerinde anneme 'İnsanın akciğerine kemik batmadan nefes alabilmesi ne güzel bir şey' dedim. Tamamen iyileşince bol bol gezmek, okuluma gitmek, istediğim kıyafetleri giyebilmek ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek istiyorum" diye konuştu.

'KIZIMINA İYİ BAKTILAR VE HAYATA GERİ DÖNDÜ'

Baba Abdullah Akbay ise "Haber yayınlandıktan birkaç gün sonra gönüllü bir doktorun haberi okuduğunu ve kızımı görmek istediğini öğrendik, randevu oluşturduk. Ağır bir ameliyat olacağı söylendi ve tedavi süreci başlatıldı. Ameliyat öncesi tedavi süreci başladı. 1 ay boyunca tedavisi ve kontrolleri sürdü. Ameliyat gününü 14 Kasım'a verdiler. Kızımızın ameliyatı, 20 kişilik bir ekiple yaklaşık 14 saat sürdü. Kardelen, 10 saat yoğun bakımda kaldı. Doktorumuz, bu tür ameliyat geçiren hastaların yoğun bakım sürecinin daha uzun sürdüğünü ancak operasyonu başarılı geçen kızımızı güçlü de olduğu için kısa sürede servise çıkarabildiklerini söyledi. Kontrol için tekrar İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Bu süreçte kızım için özel bir korse gerekecek. Bir süre de korse takması gerekiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyatımızı üstlenen tüm ekibe çok teşekkür ederim, kızımıza iyi baktılar ve hayata geri döndü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Skolyoz Hastası Kardelen, Ameliyatla Hayata Tutundu - Son Dakika

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