Slovakya, Ukrayna'nın Rusya'ya Füzeleri Kullanmasını Reddetti

BRATİSLAVA, 19 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarını hedef almada kullanmasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD medyasında pazar günü çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Ukrayna krizine yönelik politikasında büyük bir değişikliğe giderek, Kiev'in ABD tarafından verilen uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurmakta kullanmasına izin verdi.

The Associated Press, The New York Times ve The Washington Post gibi birçok ABD'li medya kuruluşu isminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde Ukrayna birliklerinin ilk kez Batı yapımı ATACMS füzelerini kullanmasına izin verildiğini bildirdi.

Slovakya Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre Fico, Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ve Savunma Bakanı Robert Kalinak'a bu hamleyi desteklememe talimatı verdi.

Hükümet ofisi Fico'nun, "Bu, gerilimin eşi görülmemiş şekilde tırmanması anlamına geliyor" şeklindeki sözlerine yer verdi.