ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu - Son Dakika
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ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

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İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifine dair bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Smotrich, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savundu.

27.01.2025 20:46
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İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

GAZZELİLERİ SÜRGÜN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

"Ynet" internet sitesinin haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin sürgünü teklifini hayata geçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bakanlar Kurulu ile bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın "bilge, ölçülü ve gerçekçi" bir bakış açısı sunduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlileri topraklarından çıkarmak için göçü teşvik etmenin tek çözüm olduğunu öne sürdü.

Smotrich, Mısır ve Ürdün'den gelen tepkilere ilişkin ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'nın itirazlarına rağmen göçmenleri sınır dışı etme konusundaki tutumunu örnek göstererek "O (Trump) istediğinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"GAZZE TAMAMEN İŞGAL EDİLMELİ"

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair Smotrich, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sonunda savaş yöntemini değiştirmesi gerektiğini ileri sürdü. Smotrich, " Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen işgal edilmesi" ve bunun için de "saldırgan" bir genelkurmay başkanı atanması gerektiğini savundu.

TRUMP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
"Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuşan Trump'a, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Arap ülkelerinden tepki gelmişti.

ABD ve İsrail\'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yelloz Kız:
    dostum Trump diyen birisi vardı o halleder bu işi 15 57 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    bu adama bakınca domuz hatırlıyorum domuz cinsi 45 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    cehennem boşuna yaratılmadı,zulm edeni içine almak için bekliyor 11 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    dostum tiramp sayın Sisi 25 senedir dediği laf bu eeeeeeeeeyyyyyyyyy İsrail 3 3 Yanıtla
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