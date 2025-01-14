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Sokak hayvanları için lezzet dayanışması

Sokak hayvanları için lezzet dayanışması

BURSA'da hayvanseverler, sokak hayvanlarına destek olmak için, özel bir hayvan hastanesi tarafından düzenlenen 'Patili Dostun İçin Yaş Pasta Etkinliği'ne katıldı.

14.01.2025 12:51  Güncelleme: 12:58
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BURSA'da hayvanseverler, sokak hayvanlarına destek olmak için, özel bir hayvan hastanesi tarafından düzenlenen 'Patili Dostun İçin Yaş Pasta Etkinliği'ne katıldı. 3 kilogram mama karşılığında etkinliğe katılan hayvanseverler, kendi evcil hayvanları için kuru, yaş mama ve özel kremalarla pasta yaptı. Etkinliğe katılamayan hayvanseverler ise kargo yoluyla mama gönderip, sokak hayvanlarına destek oldu.

Bursalı hayvanseverler, sokak hayvanlarına destek olmak için özel bir hayvan hastanesi tarafından, Nilüfer ilçesindeki kafede düzenlenen 'Patili Dostun İçin Yaş Pasta Etkinliği'nde buluştu. Katılım şartının 3 kilogram mama olarak belirlendiği etkinlikte, hayvanseverler, kendi evlerindeki patili dostları için kuru, yaş mama ve özel kremalarla yaş pasta hazırladı. Katılımcılardan, strese girmemeleri için kedilerinin getirilmemesi istenirken, sahipleriyle kafeye gelen köpeklerse yaş pasta yapımını izledi. Katılımcılar, patili dostları için özel malzemelerle hazırladıkları yaş pastaların, önce ara katlarını oluşturdu, sonra da yaş mamalar ile kendi zevklerine göre süsledi. Etkinlik sonunda ise 'Alya' isimli köpeğin doğum günü kutlandı.

Sokak hayvanlarına destek olmak için farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirten veteriner hekim Mehmet Yaşar Temiz (36), "Hastane olarak, sokak hayvanlarına mama ve tedavi süreçlerinde yardımlar yapıyorduk. Ancak bu, bize yeterli gelmemeye başladı. Ulaşmaya çalıştığımız sokak hayvanları ve derneklere destek sağlama konusunda yeterli olamıyorduk. Bu durumu değiştirmek için bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Etkinliğin katılım ücretini, kişi başı 3 kilogram mama olarak belirledik. Bu amaçla bir yaş pasta etkinliği organize ettik. Etkinliğimizin duyurusunu yaptık ve ilk etkinliğimize 12 aile katıldı. Çok güzel pastalar yapıldı ve oldukça fazla mama toplandı. Toplanan mamaları bir derneğe bağışladık. Şu an 2'nci etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların, etkinliğe isimlerini yazdırmaları ve gelirken kişi başı 3 kilogram mama getirmeleri yeterli oluyor" dedi.

'KEDİLER VE KÖPEKLER BU PASTALARI BAYILARAK YİYOR'

Sokak hayvanlarına yardım ederken, yapılan yaş pastalarla, hayvanseverlerin de evdeki patili dostlarını mutlu edeceğini söyleyen Temiz, "Katılımcılar, önce kuru mamalarla keklerini hazırlıyorlar. Ardından onlar için özel hazırlanan kremalarla ara katları oluşturuyorlar. Yaş mamalarla da pastalarını süslüyorlar. Daha sonra, kendi yaratıcılıklarını kullanarak, süsleme işlemlerine devam ediyorlar. Bu etkinlikle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Katılımcılardan fotoğraf ve videolar talep ediyoruz. Katılımcılar, etkinliğe köpekleriyle gelebiliyor. Ancak kedilerin strese girmemesi için, onların katılımını tercih etmiyoruz. Bugün, bir yavrumuzun doğum günü olduğu için etkinlik sonunda onun için güzel bir doğum günü kutlaması da yaptık. Görsel olarak, gerçekten bir yaş pasta yapılıyor. Ancak köpekler veya kediler için hazırlandığından, insanlara pek cazip gelmeyebilir. Yine de köpekler ve kediler, bu pastaları bayılarak yiyor. Etkinlik sonrasında bize gelen videolarda hem köpeklerin hem de kedilerin bu pastaları çok keyifle yediklerini görüyoruz. Benim kedim de bu pastaları afiyetle tüketiyor. Onlar için oldukça lezzetli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'BU ETKİNLİĞİN TEMEL AMACI SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLMAK'

Etkinliği hayvan hastanesinin desteği ve iki teknisyen arkadaşı ile organize ettiklerini belirten Temiz, katılamayan hayvanseverlerin de kargoyla mama gönderdiğine dikkat çekip, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımdan birinin önceki mesleği aşçılıktı. Bu durum etkinlik sürecini bizim için daha kolay hale getirdi. Özellikle kremanın kıvamını tutturma ve ayarlamalar konusunda büyük katkı sağladı. Kendisinin de mesleğini özlediğini düşünüyorum. Çünkü etkinlik boyunca oldukça keyif aldı. Bu etkinliğin temel amacı, sokak hayvanlarına yardım etmektir. İlk etkinliğimize 12 kişi katıldı. Daha sonra, hastanemize kargoyla mamalar gelmeye başladı. Etkinliğe katılamayan insanlar, mamalarını göndererek sokak hayvanlarına yardım etme sürecine dahil oldular. Sokak hayvanlarına yardım edildiği için insanlar, gönülden bir şekilde etkinliğe destek sağlıyor."

'HAYVANLARLA VAKİT GEÇİRİNCE HASTALIĞIMI UNUTUYORUM'

Etkinlikten sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu ve sokak hayvanları için yaş pasta yaptığını söyleyen Melike Rabia Eder (30), "İlk etkinliğe bir arkadaşım katılmıştı. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşündüm ve hayvanların sesi olmak istedim. Kuru ve ıslak mamaları birleştirip, sokak hayvanlarına götürmeyi planlıyorum. Şu an bir hastalık süreci atlatıyorum. Göğüs kanseriyim. Bu gibi etkinliklerin bana büyük desteği oluyor ve çok iyi geliyor. Hayvanlarla vakit geçirince, hastalığımı ve diğer her şeyi unutuyorum. Benimle aynı süreçte olanlara da bu etkinliklere katılmayı tavsiye ediyorum. İnşallah etkinliklerin devamı gelir ve ben de katılmaya devam ederim. Bu şekilde hepimiz el ele vererek onlara yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için lezzet dayanışması - Son Dakika

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