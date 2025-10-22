Sokak Hayvanlarına Canice Saldırı - Son Dakika
Sokak Hayvanlarına Canice Saldırı

Sokak Hayvanlarına Canice Saldırı
22.10.2025 17:49
Isparta Barosu, büyü için sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarını savcılığa taşıdı.

Isparta Barosu, çok sayıda sokak hayvanının uzuvlarının kesilmesine yönelik veteriner ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine araştırma başlattı. Hayvan Hakları Komisyonu tarafından incelemelerin ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu.

BÜYÜ YAPMA AMACIYLA SOKAK HAYVANLARININ UZUVLARINI KESTİLER

Isparta Baro Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyü yapma amacıyla sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarının yeniden görülmeye başlandığı vurgulandı.

'Bağlama büyüsü' için sokak hayvanlarının uzuvlarını kestiler

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş; bunların birçoğu hayatta kalmayı başaramamış, geri kalan kısmı ise sakat kalmıştır. Veterinerlerden ve halkımızdan gelen ihbarlar üzerine Isparta Barosu Başkanlığımızca harekete geçilmiş, Hayvan Hakları Komisyonumuzca gerekli araştırmalar yapılarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu hakkında şikayette bulunulmuştur. İlimiz halkı, valiliği ve belediyesi ile hayvansever çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolundayken yaşanan bu olaylar, tüm vicdanları derinden sarsmıştır."

"FAİLLERİN BULUNMASI" TALEBİ

Açıklamada, başsavcılık ve emniyet müdürlüğünün geçmişte yaşanan benzer vakalarda faillerin yakalanması ve cezalandırılması konusunda titiz çalışma gerçekleştirdiğine değinildi. Isparta Barosu Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla iletişim kurulduğu anlatılan açıklamada, faillerin bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.

'Bağlama büyüsü' için sokak hayvanlarının uzuvlarını kestiler

Isparta Baro Başkanı Fatih Semiz, "Son günlerde ilimizde büyü yapma amacıyla sokak kedilerinin pati ve kuyruklarının kesilmesi hadisesinde artış yaşanmıştır. Öğrendiğimiz kadarıyla bağlama büyüsü yapmak için sokak hayvanlarına bu şekilde canice zarar verilmektedir. Bu hayvanların birçoğu maalesef kurtarılamamıştır. Yakın geçmişte ilimiz, hayvana şiddet vakalarında şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilen ender illerden biri. Her gün uzvu kesilmiş hayvanlar hakkında bize ihbar geliyor. Sokak hayvanlarımıza canice bu davranışta bulunanlar hakkında bilgisi olanların Isparta Barosu Başkanlığı'na ulaşmaları büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak Hayvanlarına Canice Saldırı - Son Dakika

Sokak Hayvanlarına Canice Saldırı
