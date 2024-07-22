Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor - Son Dakika
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Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor

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Başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa tasarısında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede tartışmalara neden olan tasarıdan "ötanazi" kelimesinin çıkarılacağı ve "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." maddesinin ekleneceği öğrenildi.

22.07.2024 17:36  Güncelleme: 17:39
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Sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında yeniden başladı.

TBMM'ye gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.

"ÖTANAZİ" KELİMESİ TASARIDAN ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.

Ayrıntılar geliyor...

Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede \'\'ötanazi\'\' kelimesi çıkarılıyor

Sokak Köpeği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Bırakın şu canların yakasını. Bu ülkede ekonomik kriz var. İşsizlik var, yoksulluk var, adaletsizlik var. Mülteci sorunu var. Var da var. 7 10 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Ne yaparsanız yapın ama acele edin durum çok ciddi Gerekirse para toplıyalım Ülkenin güvenlik sorununa dönüştü 10 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor - Son Dakika
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