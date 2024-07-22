Sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor.
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında yeniden başladı.
TBMM'ye gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.
Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.
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Son Dakika › Güncel › Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor - Son Dakika
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