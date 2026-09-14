Sol Parti'nin Berlin başbakan adayı Eralp, Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edecek - Son Dakika
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Sol Parti'nin Berlin başbakan adayı Eralp, Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edecek

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sol Partinin (Die Linke) Berlin eyalet başbakanlığı için adı öne çıkan siyasetçi Elif Eralp, seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirtti.

Eralp, 20 Eylül Pazar günü yapılacak eyalet seçimlerini ve diğer güncel gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Anketlerde yüzde 23 ile ilk sırada bulunan Sol Partinin başbakan adayı Eralp, Netanyahu hakkında uluslararası mahkeme tarafından alınan tutuklama kararına işaret ederek, "Netanyahu Berlin'e gelirse ben mücadelemi burada tutuklanmasıyla ilgili veririm. Asıl federal polis bundan sorumlu ama ben elimden geleni yaparım." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun "çok ağır suçlar işlediğini" vurgulayan Eralp, "Böyle bir şey olamaz. Onun için kesinlikle tutuklanması ve hesaba çekilmesi gerekiyor." dedi.

Filistin gösterilerindeki polis şiddeti durdurulmalı

Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde yaşanan polis müdahalelerine değinen Eralp, bu tür uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Eralp, "Filistin'le ilgili yürüyüşlerde polis şiddetini çok gördük. Bunları durdurmak lazım ve bunu durdurmanın mümkün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Polis uygulamalarının durdurulmasının siyasi iradeye bağlı olduğunu ifade eden Eralp, "Bu tamamen hükümete bağlı bir şey." dedi.

Berlin'de kiraların düşmesi gerekiyor

Berlin'deki siyasi hedeflerine ilişkin konuşan Eralp, kentte yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eralp, özellikle konut ve kira sorununa dikkati çekerek, "Berlin daha iyi yaşanabilir bir yer olsun. Özellikle kiraların düşmesi gerekiyor." dedi.

Göçmen kökenli insanların da kentin siyasi ve toplumsal hayatına daha fazla dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Eralp, "Birleştirici bir politika yapmak istiyorum. Bütün insanlar, göçmen kökenlileri de dahil etmek lazım. Şimdi bu yeterince yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

AfD'ye karşı mücadele çağrısı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine ilişkin de değerlendirmede bulunan Eralp, "Bence bir yandan tabii AfD'yi yasaklamak da lazım çünkü gerçekten çok ırkçı ve demokrasiye karşı bir parti." dedi.

Ancak AfD'nin yasaklanmasının tek başına yeterli olmayacağına işaret eden Eralp, sosyal sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Göçmenler ve mültecilerin Almanya'daki sorunların kaynağı olarak gösterilmesini eleştiren Eralp, "Sorunlar göçmen kökenli insanlardan ya da mültecilerden gelen sorunlar değil. Sorun yanlış bir politika." dedi.

Eralp, konut sorununun ve sosyal hakların düzeltilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "O zaman AfD'nin yükselişini de engelleyebiliriz." diye konuştu.

New York Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Zohran Mamdani ile kendisi arasında kurulan benzerliğe ilişkin Eralp, Mamdani'nin zaferinden "çok memnun" olduğunu ve Berlin'de de benzer bir seçim başarısı elde etmeyi umduğunu söyledi.

Kendisinin de ırkçılıkla karşılaştığını ifade eden Eralp, buna karşı mücadele kapsamında göçmen kökenli kuruluşların maddi olarak daha fazla desteklenmesi gerektiğini savundu.

Göçmenlere sandığa gidin çağrısında bulundu

Berlin'de yaşayan Türk toplumuna sandığa gitmeleri ve kendisine oy vermeleri çağrısı yapan Eralp, seçmenlerin iki oyu bulunduğunu, birinci oyun doğrudan seçim bölgesindeki adaya, diğer oyun ise partiye verilebildiğini hatırlattı.

Eralp, "Lütfen sandığa gidin. Demokrasi için gidin, sosyal haklar için gidin ve hepimiz temsil edilelim diye gidin." ifadesini kullandı.

Bu arada Eralp, Türk-Alman İşverenler Derneğinin (TDU) düzenlediği seçim özel etkinliğinde de konuşma yaptı.

Halihazırda Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Berlin Eyalet Başbakanı olan Kai Wegner'i eleştiren Eralp, "Wegner, Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların yakınlarını bir kez bile dinlemedi. Bir kez bile empati göstermedi." dedi.

Eralp, Almanya'nın İsrail politikasında, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik yaklaşım arasında "çifte standart" olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sol Parti'nin Berlin başbakan adayı Eralp, Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edecek - Son Dakika

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