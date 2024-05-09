Soma faciasının 10. yılında adalet arayışı sürüyor - Son Dakika
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Soma faciasının 10. yılında adalet arayışı sürüyor

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CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Soma maden faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığını ve adalet arayışının devam ettiğini belirtti. Özalper, Soma faciasının 10. yıl dönümünde adalet taleplerini yüksek sesle dile getirmek için Soma'ya çağrıda bulundu. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 13 Mayıs'ta Soma'da olacağını ifade etti.

09.05.2024 10:16
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA)- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 301 işçinin yaşamanı yitirdiği Soma maden faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala adalet arayışının sürdüğüne dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Soma faciasının 10. yıl dönümü olan 13 Mayıs'ta Soma'da olacağını ifade eden Özalper, "Bu yıl 13 Mayıs'ta çok daha farklı bir şey yapmak istiyoruz. Gümbür gümbür, çok kalabalık olarak adalet arayışımızı yüksek sesle tekrar tekrar bağırmak istiyoruz. Soma, kanayan bir yara. Bu yaraya belki de bir parça merhem olabilmek adına tüm Soma davasına, mücadelesine destek veren herkesi Soma'ya bekliyoruz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen faciada 301 maden işçisi yaşamını yitirmiş 162 işçi ise yaralanmıştı. Madenci ailelerinin adalet arayışının halen sürdüğü facianın 10'uncu yıl dönümüne sayılı günler kala, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 10 yılda değişen hiç bir şeyin olmadığını, adaletin sağlanamadığını söyledi. Özalper, "Son olarak yapılan mahkemede hep birlikteydik. Çok üzüldük. Mahkemede de üzüldük. Çünkü 10 yıl geçmiş ve kamu görevlileri ancak şu anda mahkeme karşısına çıkıyorlar; vicdanlar sızladı. Çünkü kamu görevlisi 'Benim burada ne işim var?' diye sordu. Hepimiz çok üzüldük. Bu hepimizi inciten bir durumdu ve hepimiz çok üzgünüz. Aradan 10 yıl geçti. 10 yıl önce Soma'daydım. O gün tesadüfen oradaydım. ve günlerce eve gitmedik. Çok üzüldük. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen aslında çok da değişen bir şey yok. Hala adalet arayışımız devam ediyor" dedi.

CHP MYK SOMA'DA TOPLANACAK

"Soma, kanayan bir yara. Bu yaraya belki de bir parça merhem olabilmek adına tüm Soma davasına, mücadelesine destek veren herkesi Soma'ya bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunan Özalper, şunları söyledi:

"Bu yıl 13 Mayıs'ta çok daha farklı bir şey yapmak istiyoruz. Gümbür gümbür, çok kalabalık olarak adalet arayışımızı yüksek sesle tekrar tekrar bağırmak istiyoruz. Çünkü Türkiye vicdanı bu şekilde rahat edecek. Tüm Türkiye için adalet arayışı. Soma, kanayan bir yara. Bu yaraya belki de bir parça merhem olabilmek adına tüm Soma davasına, mücadelesine destek veren herkesi Soma'ya bekliyoruz. 13 Mayıs'ta 15: 05'te yine Madenci Anıtı'nda patlamanın olduğu saatte bir saygı duruşu yapacağız. Öncesinde de bir yürüyüş yapacağız. Sayın Genel Başkanımız orada olacak. Yine MYK'mız orada olacak. MYK toplantısı da tek gündemiyle Soma'da yapılacak. Destek vermek isteyen herkesi ama herkesi Manisa Soma'ya bekliyoruz. Çünkü artık sesimizi duyurmamız gerekiyor. Hep birlikte 'adalet, adalet, adalet' diye bağırmak gerekiyor. Çünkü adalet herkese gerekli. Bugün Soma'daki işçilere yarın hepimize gerekli. O yüzden herkesi Soma'ya bekliyoruz."

"ADALET YERİNİ BULSAYDI BUGÜN İŞÇİ ÖLÜMLERİ YAŞAMAYACAKTIK"

Özalper, 301 madencinin hayatını kaybettiği olayda 450 çocuğun babasız kaldığını vurgulayarak, "Eğer bu patronlar cezalarını çekmiş olsaydı herkes belki kendisine daha farklı bir çeki düzen verecek, işletmelerine daha farklı bir yaklaşım içerisinde olacaktı. Mahkemede konuşulan şey o kadar üzücüydü ki. Maskelerden bahsediliyor. Maskelerin çalışıp çalışmadığını bilmeyen kamu görevlilerinden bahsediyoruz. Yani ne iş yaptığını bilmeyen bir iş güvenliği uzmanından bahsediyoruz. 'Bu benim yetkimde değil' diyen bir sorumludan, bir müfettişten bahsediyoruz. Yani bunları düzeltmek gerekiyor. Baştan sona düzeltmek gerekiyor. Adalet yerini bulsaydı bugün zaten bu davalar ya da bu ölümler, bu işçi ölümleri, bu katliamları tekrar tekrar yaşamayacaktık" ifadelerini kullandı.

Soma faciasının 10. yılında adalet arayışı sürüyor
Kaynak: ANKA

Manisa, Soma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma faciasının 10. yılında adalet arayışı sürüyor - Son Dakika

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