Soma Maden Faciası\'nın 12. yılı! Sendika üyelerinden adalet çağrısı

13.05.2026 14:51  Güncelleme: 16:25
Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılında Madenci Anıtı’na yürüyen Bağımsız Maden-İş üyeleri, yaşamını yitiren 301 madenciyi andı. Yapılan açıklamalarda adalet çağrısı öne çıkarken, işçi hakları, sendikal mücadele ve çalışma koşullarına ilişkin sert eleştiriler dile getirildi. Sendika temsilcileri, işçi sınıfının birlik olması gerektiğini vurgulayarak emek mücadelesini büyütme çağrısı yaptı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyeleri, Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılında yürüyüş düzenleyerek yaşamını yitiren 301 madenciyi andı. Madenci Anıtı önünde yapılan açıklamalarda işçi hakları, sendikal mücadele ve yargı süreçleri gündeme geldi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri, Cengiz Topel Meydanı’nda toplanarak Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada yapılan açıklamalarda facianın ardından geçen 12 yılda adaletin sağlanamadığı vurgulandı.

“301’İ BU DÜZEN ÖLDÜRDÜ”

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işçi sınıfının yıllardır baskı ve korkuyla susturulduğunu savunarak, “Ayaklar baş olmadığı sürece bu 301’ler daha olacak” dedi. Çakır, işçilerin tehdit edildiğini öne sürerek, “Kaymakamıyla, belediye başkanıyla, sendikacıyla işçiyi korkutursan bu işçi ne yapacak? Biz işçiyi bu düzene bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Sarı sendikaları da eleştiren Çakır, Soma faciasında yalnızca patronların değil, dönemin sendikal yapılarının da sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

“ADALETİ TOPRAĞA GÖMDÜK”

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak ise facianın ardından adalet arayışlarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Çolak, “301 emekçiyle birlikte adaleti de toprağa gömdük. Çünkü bu ülkede adalete güvenimiz kalmadı” dedi. Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı’ya da selam gönderen Çolak, facianın sorumlularının halen ceza almamasını eleştirdi.

“PATRONLARA AYRI YARGI VAR”

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Türkiye’de işçiler lehine caydırıcı yargı kararları verilmediğini savundu. Aksu, “Patronlara ayrı, holding sahiplerine ayrı yargı var. Yargı güçlülerden korkuyor” diye konuştu.

Ekonomik koşulları da eleştiren Aksu, emekçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek mevcut ekonomik politikaların toplumun yoksullaşmasına neden olduğunu öne sürdü.

TÜRK-İŞ VE MADEN-İŞ’E TEPKİ

Açıklamalarda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da hedef alındı. Bağımsız Maden-İş temsilcileri, Soma faciası öncesinde gerekli adımların atılmadığını savunarak dönemin sendikal yönetimlerini sert sözlerle eleştirdi.

Programın sonunda Doruk Maden işçileri adına bir madenci, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da konuşma yaptı. Açıklamalarda işçi hakları ve mücadele çağrıları öne çıktı.

Kaynak: ANKA

