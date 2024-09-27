Son Akşam Yemeği, Rusya’da İki Ödül Kazandı

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Rusya'da Blagoveşçensk şehrinde düzenlenen "Amur Sonbaharı Uluslararası Film ve Tiyatro Festivali"nde iki ödüle değer görüldü.

Filmin yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, festivalin uzun metrajlı film yarışmasında "Son Akşam Yemeği" filmi, "En İyi Yönetmen" ve "Seyircinin En Çok Beğendiği Film" ödüllerini kazandı.

Festivalde Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Tayvan, Malezya, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Brezilya, Peru, Arjantin, Şili, Almanya, İsviçre, İspanya, Letonya, İran ve Türkiye'den 35 film Rusya prömiyeri gerçekleştirildi.

Toplam ???????34 ülkeden 577 filmin seçkiye katıldığı festivalin uzun metrajlı film jürisinin başkanlığını yönetmen, yapımcı ve Kırgızistan Görüntü Yönetmenleri Birliği Başkanı Taalaibek Kulmendeev yaptı.

Jüride yer alan Hindistan'dan yönetmen Jatla Siddartha, Rusya'dan oyuncu Maria Shukshina, Çin'den yapımcı Tang Jinrong ve Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senarist Nilhan Aydın filmleri değerlendirdi.

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