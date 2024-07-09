Sosyal Demokrat Halkçı Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesinde yer aldı - Son Dakika
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Sosyal Demokrat Halkçı Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesinde yer aldı

Kuruluş işlemleri tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 'faaliyette olan siyasi partiler' listesinde yer aldı. Partinin kurucuları arasında Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay ve diğer birçok isim bulunuyor.

09.07.2024 13:57
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Kuruluş işlemleri tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı.

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal Demokrat Halkçı Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesinde yer aldı - Son Dakika

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