Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 25 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişinin 5 milyon TL'sini dolandırdığı belirlenen 25 şüpheli, yakalandı.

İnşaat işçisi M.A., tatil için sosyal medya üzerinden bungalov kiraladı. Daha sonra bungalov kiraladığı kişiler, M.A.'dan yeniden para istedi. Bunun üzerine şüphelenen M.A., polis merkezine başvurdu. Çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kira ilanları, oltalama, ödeme sitesi aracılığı ile sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'da 25 şüphelinin 250'den fazla kişinin 5 milyon TL dolandırıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında gözaltına kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 bin TL, 2 ruhsatsız silah, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Can Ö.'nün aralarında bulunduğu 25 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.