Sosyal Medya Ünlüsü Neşe Özkan'ın Ölümü Şüpheli Bulundu - Son Dakika
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Sosyal Medya Ünlüsü Neşe Özkan'ın Ölümü Şüpheli Bulundu

Sosyal Medya Ünlüsü Neşe Özkan\'ın Ölümü Şüpheli Bulundu

Neşe Özkan, İstanbul'da geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Eşinin itirazı üzerine mezarı açılarak otopsi yapıldı. Ölümünün ardındaki ihmal ve sorumluların tespiti için yargı süreci başlatıldı.

25.12.2024 17:39  Güncelleme: 17:43
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İSTANBUL'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan'ın (27) Bursa'daki mezarı, ölümü şüpheli bulan eşinin talebi ve savcılığın talimatıyla otopsi için açıldı. 2 çocuk annesinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yeniden toprağa verildi.

Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Neşe Özkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki Demetevler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'EŞİMİN TETKİKLERİ EKSİK YAPILMIŞ'

İskender Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek, polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını söyledi. İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, yaptığı yazılı açıklamayla, yargı sürecinin başladığını duyurdu.

Neşe Özkan'ın ölümü şüpheli olmasına rağmen, otopsi yapılmadığına dikkat çeken Mermer, açıklamasında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa'da bulunan mezarın açıldığını belirtti. Estetik ameliyat sonrası 18 Aralık 2024 günü yaşamını yitiren Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı sürecinin başlatıldığını ifade eden Mermer, "Neşe Özkan'ın geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir. Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz."

Neşe Özkan'ın, dün bilirkişi gözetiminde açılan mezardan alınan cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından, bugün yeniden defnedildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Ünlüsü Neşe Özkan'ın Ölümü Şüpheli Bulundu - Son Dakika

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