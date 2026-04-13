Spor İstasyonlarının Dördüncüsü İzmir Kültürpark'ta Açıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz ekipman sağlayarak sporun önündeki engelleri kaldıran spor istasyonlarının dördüncüsü, Kültürpark'ta açıldı. Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nın çim alanıyla birleşen istasyon, Kültürpark'ı dev bir açık hava spor salonuna çevirdi. Tesisi ziyaret ederek gençlerle sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, istasyonların sayısının artacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kente kazandırdığı ve İzmirlileri ücretsiz spor ekipmanlarıyla buluşturan spor istasyonlarının dördüncüsü, Bostanlı Sahili, Hasanağa Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın ardından Kültürpark'ta hizmete açıldı.

Kültürpark'ın yeni yeşil alanı Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nda faaliyete başlayan istasyon, "taşınabilir spor konteyneri" formatında İzmirlilerle buluştu.

Hizmete açılan spor istasyonunu ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Halit Çelik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin eşlik etti.

Yürüyüş, koşu, basketbol, yoga, futbol ve tenis gibi branşlarda spor yapmak üzere 7 'den 70'e ekipman sağlayan spor istasyonu, İzmirlilerin temel kuvvet egzersizlerini gerçekleştirebilecekleri donanımlı bir alan sunuyor. Yeni yeşil alanıyla Kültürpark'ı adeta Türkiye'nin en büyük açık hava spor alanlarından biri haline dönüştüren spor istasyonu hakkında bilgi alan Başkan Tugay, spor ekipmanlarını deneyerek gençlerle sohbet etti.

Tugay: "Kültürpark'a yakışan yeni bir tesis oldu"

Yeni spor alanının spor imkanı bakımından zengin olduğunu kaydeden Başkan Tugay, "İzmir'de sporu da farklı şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz. Her yaştan insanın spor yapabilmesi için olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. Onlardan birisi spor istasyonları. Bunların dördüncüsünü Kültürpark'ta açtık. Bu biraz daha farklı bir format. Biraz daha içeriği zengin. Bir sponsor ile beraber yaptık burasını. Aslında bir spor salonunda bulabileceğiniz hemen her türlü alet burada var. Onun dışında da topla oynanan sporlar için de burada malzemeler var. Kullanmak isteyen insanlar kimlikleriyle malzemeleri alıp kullanıyorlar. Sonra da gelip teslim ediyorlar. Yeni düzenlediğimiz bu çim alanda, açık havada, temiz ve nezih bir ortamda sporlarını yapabiliyorlar. Kültürpark'a yakışan yeni bir tesis oldu" dedi.

"İzmir'in her yerine yayacağız"

Spor istasyonlarının sayısının giderek artırılacağını söyleyen Başkan Tugay, beşinci istasyonun yine taşınabilir spor konteyneri konseptiyle yakında Göztepe'de açılacağının müjdesini verdi. Başkan Tugay, "Spor istasyonu fikri, Türkiye'de ilk defa İzmir'de bizim uyguladığımız bir şey. Gösterilen ilgiyi görünce gerçekten çok doğru bir şey yaptığımızı bir kere daha anladım. Yurttaşlarımızın keyifle kullanmalarını dikiyorum. Bunları sayıca çoğaltacağız, İzmir'in her yerine yayacağız" ifadelerini kullandı.

Uzman spor eğitmenleri

Spor istasyonu içerisinde yer alan fonksiyonel fitness ekipmanları çeşitli spor branşlarına ait ekipmanlar ve malzemeler, her yaştan yurttaşın kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Tesiste alanında uzman spor eğitmenleri bulunuyor. Herkesin ücretsiz aktif, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı amaçlayan, tesis içerisinde yer alan ağırlık istasyonları (power rack, direnç lastikleri, battle rope, plyo box) ile yeni nesil fonksiyonel fitness imkanları, temel kuvvet egzersizlerini çeşitlendiriyor ve açık alanda kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Spor istasyonunun açılmasıyla alanda aileleriyle, arkadaşlarıyla, antrenörleriyle spor yapan İzmirliler, yaşadıkları tecrübeyi aktardı.

Sili Meral Ağıç: "Bu alanı bugün derslerimiz için kullandık. Normalde spor salonunda yaptığımız etkinliği bugün burada yapalım dedik. Bizim için gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Açık havada spor yapmanın ne kadar sağlıklı olduğunu düşünürsek burası bize çok güzel bir imkan sundu. Özellikle istasyondaki alet ve ekipmanlar sayesinde antrenmanımızı güzel şekilde gerçekleştirdik. Çok memnun kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ekipman olarak her şey var. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim."

Yalçıner: "Türkiye'de belediyelere öncü olacak proje"

Mert Yalçıner: "Belediyenin hizmete aldığı spor alanını deneyimleme fırsatı yakaladık. Buradaki antrenörler, çalışan arkadaşlar bize oldukça ılımlı yaklaştı. Grup olarak buraya geldik. Biz grup etkinliklerini oldukça seviyoruz ve Kültürpark'ı kullanıyoruz. Açık alanda spor yapmak zaten oldukça keyifli. Açık alanda ailemizle, arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz. Kapalı spor salonunda vakit geçirmektense daha fazla keyif imkanı sunuyor. Aradığımızı bulabiliyoruz. Oldukça kaliteli ekipmanlar var. Öncelikle Cemil Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Büyük bir adım. Türkiye'de de belediyeler arasında öncü olabilecek bir proje olacağını düşünüyorum."

Gökbulut: "Kültürpark'ta spor yapabilmek inanılmaz"

Aslıhan Gökbulut: "Kültürpark'ta spor derslerimizi açık alanda yapabilmek benim için gerçekten inanılmaz bir deneyim oldu. Ekipmanlar çok yeni ve kaliteli. Açık havada, ferah bir ortamda çimde koşmak büyük keyif. Doğayla iç içe spor yapmak bambaşka bir his. Tüm ağırlık ekipmanlarının bulunması da büyük avantaj. Her seviyeye uygun seçenekler var. Alanın temizliği ve düzeni de oldukça iyi. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

Kaplan: "Böyle bir alan olduğu için mutluyuz"

Ali Kaplan: "Kulüp olarak açık alanda yapılan aktivitelere büyük önem veriyoruz. Fuarda düzenli olarak koşu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Böyle bir spor alanının kazandırılması bizi ayrıca mutlu etti. Üyelerimizle birlikte burada antrenman yapma fırsatı bulduk. Çimlerin üzerinde, keyifli bir ortamda çok güzel bir egzersiz deneyimi yaşadık. Kültürpark, yürüyüş ve spor için İzmir'in en özel noktalarından biri. Bu alanın oluşturulmasından dolayı son derece memnunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum."